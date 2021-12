Koncentrationen av nikotin i tobaksfritt snus varierar från cirka tre milligram per gram upp till 50 milligram per gram, enligt den statliga utredningen ”Hårdare regler för nya nikotinprodukter”. Vanliga snussorter har ca åtta milligram per gram. Den starkaste tobaksprodukten på marknaden har en koncentration på cirka 45 mg per gram – vilket alltså är lägre än det starkaste vita snuset.