Vid 19.25 på lördagskvällen fick Köpenhamnspolisen larm om skottlossning på Pusher Street i området Christiania, känt för sin öppna droghandel.

Två maskerade gärningsmän hade gått in i byggnaden Stjerneskibet och öppnat eld, och därefter försvunnit på elsparkcykel. Fem personer träffades av skott. Under kvällen meddelade polisen att en av de skjutna, en 30-årig man, var död.

Gängkoppling

Den mördade mannen har enligt polisen gängkoppling – enligt danska medier var han prövomedlem i Hells Angels – och hypotesen är att det också var han som var måltavlan i en uppgörelse mellan kriminella nätverk.

Två personer greps under lördagskvällen. Den ene släpptes under natten. Den andre, en 18-årig man, har efter förhör under söndagen häktats misstänkt för mord och mordförsök. Häktningsperioden är 25 dagar. Försvararen har överklagat häktningsbeslutet.