På torsdagen åkte statsminister Ulf Kristersson med en patrull från Norrmalmspolisen under ett arbetspass i centrala Stockholm.

De många våldsdåden i Stockholm och landets förhöjda terrorhotnivå har gjort polisen mer närvarande än på länge – och statsministern ville därför se deras arbete med egna ögon.

– Jag bad att få följa med på ett kvällspass nu när vi vet att det händer väldigt mycket och polisen är hårt ansatt av allt från terrorhot till det vanliga som alltid händer i städer, säger Ulf Kristersson.

Var med vid gripande

Under kvällen var statsministern bland annat med poliserna under ett förhör av en 85-årig kvinna som utsatts för telefonbedrägeri. Sedan följde han, via polisradion, biljakten som slutade i en allvarlig olycka på Södermalm.

Senare ryckte de ut efter ett larm om sexuellt ofredande och Kristersson såg när poliserna tog den misstänkte gärningsmannen på bar gärning.

– Det händer saker hela tiden. De möter nästan per definition rätt tuffa och svåra situationer och gör det alltid med respekt, men de är också väldigt noggranna, säger Ulf Kristersson och fortsätter:

– Jag tycker det är imponerande måste jag säga.

Efter kvällen känner Kristersson att han fått en känsla av polisens jobb ute på fältet: ”Jag tycker att de är imponerande coola, de hetsar inte upp sig i onödan”, säger han. Foto: Privat Förutom de större händelserna följde Kristersson med poliserna när de åkte runt och kollade läget i trafiken. Foto: Privat

”Känner väldig respekt”

Efter arbetspasset känner Kristersson att han fått en bättre bild av vad polisens jobb innebär i praktiken.

– Det är lite som en akutmottagning, man vet inte vad som kommer hända men att någonting kommer hända. De är förberedda på allt från brutal död till att sitta och prata med en person som känner sig väldigt utsatt och sårad, säger Kristersson.

Känner du dig trygg med polisen?

– Jag känner väldig respekt för att de ska hantera sådant som alltid händer i alla större städer. Sedan ska de hantera att vi har sprängningar och skjutningar som nästan inget annat land i hela Europa. Nu ska de dessutom hantera att människor är rädda och extra uppmärksamma på terrorhot.

LÄS MER: Polisen åtgärdar brister efter Löfvings död

LÄS MER: Fyra till sjukhus efter biljakt på Södermalm

Efter biljakten – här slår polisen till mot männen