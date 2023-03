Både Ryssland och Ukraina har haft stora förluster, men kriget har gått särskilt dåligt för Ryssland som haft flera stora motgångar på slagfältet och inte heller lyckats uppnå sina bredare mål.

Med det sagt, visar den ryska presidenten Vladimir Putin inga tecken på att ge upp sin aspiration om att vinna mark i de östra städerna Bachmut och Avdiivka.

Enligt en ny analys av tankesmedjan the Institute for the Study of War (ISW) står nu Ukraina inför tre val – och fredssamtal är inte en del av dem.

Sluta strida

”Detta skulle kunna vara ett tillfälle där Putin förstår att Ryssland inte kan tvinga till sig Ukrainska territorier med våld, utan att man måste försöka hitta en kompromisslösning. Men uppenbarligen har ännu inte kommit fram till det”, skriver tankesmedjan.

Med detta i åtanke menar man att ett ett alternativ för Ukraina skulle kunna vara att sluta strida helt och hållet medan ryssland fortsätter sina mark- och luftattacker – vilket ISW menar skulle ”leda till ett katastrofalt nederlag”.

Strida mer begränsat

Det andra potentiella tillvägagångssättet som man menar att Ukraina har, är att fortsätta strida men mer begränsat och framför allt fokusera att hålla fast vid det territorium som man för närvarande kontrollerar.

Samtidigt menar man att detta potentiellt kan ”uppmuntra Putin att fortsätta sina strider och sin strävan efter militär seger.”

Inleda motoffensiv

Det tredje alternativet är att Ukraina ”inleder successiva motoffensiva operationer med det dubbla syftet att övertala Putin att acceptera en kompromiss eller att skapa militära förutsättningar som är tillräckligt gynnsamma för Ukraina så att man tillsammans med sina västliga allierade sedan effektivt kan frysa konflikten på egen hand.”

Ukraina har fortsatt att försvara Bachmut, som de senaste månaderna har sett hårda strider i kriget – samtidigt som experter menar att staden har en liten strategisk betydelse.

ISW:s bedömning antyder på att Ukraina behöver flera segrar för att kunna skapa möjlighet till förhandling eller möjlighet att få Putin att ”acceptera ogynnsamma militära krav – utan en formell uppgörelse.”

