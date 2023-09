Striderna i Ukraina har pågått sedan februari 2022. Och klockan tickar för den ukrainska motoffensiven.

Men varken den ryska offensiven eller ukrainska mot-dito har gått enligt plan. Frontlinjen förblir, efter månader av blodiga strider och förluster, oförändrad.

Den slutsatsen drar tidningen efter en analys av data från den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War kombinerat med ryska och ukrainska data.

Kontrollerar 18 procent av Ukraina

Ryssland kontrollerar knappt 1 300 kvadratkilometer mer territorium än Ukraina, i jämförelse med i början av året, enligt tidningen. Dessutom är de ryska trupperna tre gånger så stora som Ukraina.

Cirka 18 procent av Ukraina kontrolleras nu av Ryssland, vilket inkluderar den ryskockuperade Krimhalvön. Det är ett område större än Schweiz.

Minimala framgångar för Ukraina

Den ukrainska motoffensiven har gått trögare än väntat. Framgångarna beskrivs som minimala av New York Times.

Ukrainska trupper försöker avancera i söder med stridsvagnshinder, koner, minor och skyttegravar gör det tufft.

Den omfattande ryska mineringen försenare de ukrainska fordonen och sätter de i en utsatt position – vilket gör varje attack kostsam.

Augusti sticker ut som den månad med minst territoriella skillnader – trots att Ukraina gjorde mindre framsteg i södra delarna av landet och Ryssland avancerade i nordöstra Ukraina.

Vill att väst vänder Ukraina ryggen

Snarare än snabba genombrott, verkar den den ryska strategin vara att hålla kvar kontrollen över ockuperade områden.

– De vill inte förlora något genom att inte avancera, säger Marina Miron, forskare inom krigsstudier vid King's College London till New York Times.

Den ryska avmattningen kan påverka Ukrainas relation till väst. Om de ukrainska trupperna inte avancerar kan det generösa stödet från väst avta, genom en potentiell politisk ovilja att donera mer vapen.

– Ryssland försöker vänta ut tills väst vänder ryggen, säger Marina Miron.

