Guvernören i Luhansk Serhiy Haidai säger att den ukrainska armén tagit full kontroll över byn Bilohorivka, en förort till den större staden Lysychansk.

– Steg för steg, centimeter för centimeter, kommer vi att befria vårt land från ockupanterna, säger han.

Samtidigt sprids filmer på Telgram som visar ukrainska soldater som patrullerar förfallna gator i vad som hävdas vara Bilohorivka. Obekräftade uppgifter gör också gällande att ukrainska styrkor lyckats ta sig in i Lysychansk

Ryssland har ockuperat Luhansk sedan juli, efter flera månader av hårda blodiga strider om främst städerna Sievjerodonetsk och Lysychansk. En ockupation av Donbass – Luhansk och grannregionen Donetsk – har varit ett av Putins huvudsakliga mål sedan det stod klart att en fullständig ockupation av Ukraina inte skulle lyckas. Nu ser det alltmer tveksamt ut att Ryssland i förlängningen ska kunna lyckas med det målet heller.

Ryssland förstärker inte försvaret av Luhansk

I knappt två veckor har Ukrainas armé, i en sällsynt lyckad motoffensiv, lyckats återerövra stora områden i Charkiv i nordöstra Ukraina.

I en uppdatering i helgen skrev den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) att den ”ryska underlåtenheten att snabbt skicka storskaliga förstärkningar till östra Charkiv och till Luhansk gör större delen av de ryskockuperade områdena i nordöstra Ukraina mycket sårbara för ukrainska motoffensiver” och spekulerar i om Ryssland helt enkelt prioriterar att hålla de erövrade områdena i södra Ukraina, eftersom det skulle vara strategiskt logiskt med viktiga Cherson och Zaporizjzja. Dock, konstaterar ISW, skickar Ryssland i stället resurser för offensiva operationer för att ta ”relativt små samhällen” i Donetsk – något de ställer sig frågande till.

Guvernör Haidai säger att ledarna för utbrytarna i Luhansk har börjat få panik, med rapporter om tvångsrekryteringar på gatan och blockering av mobil- och internettrafik för att människor inte ska få ta del av nyheterna om de ryska nederlagen.

