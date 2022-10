Militärledningen i södra Ukraina uppgav på onsdagen att man återtagit ytterligare fem byar i Chersonprovinsen på båda sidor av av floden Dnipro, som en del av landets strategi att avancera mot själva staden Cherson.

En del av offensiven handlar om att försöka stänga in ryssarna vid flodbanken och omringa dem. Framryckningen fortsätter nu söderut. Taktiken är att slå in en kil mellan de ryska förbanden som befinner sig längs Dneprs västra strand, dra ut deras positioner och splittra dem, skriver The New York Times.

Bygger flytbroar

För att göra det har ukrainska styrkor slagit ut tre broar över Dnipro och en över den mindre floden Inhulets, strax väster om Dnipro, som har använts av Moskva för att förse sina trupper med materiel och förnödenheter.

Ett fotografi som togs på tisdagen av satellitbildsföretaget Planet Labs visade att Ryssland nu i stället byggt två pontonbroar nära den förstörda bron Inhulets River nära byn Darivka, skriver The New York Times.

Ryssland tvingas även tänka om efter sprängningen på Kertjbron.

Efter den ukrainska attacken mot väg- och järnvägsbron på Krimhalvön i lördags avslöjades dess sårbarhet. Nu är Ryssland tvungen att använda sig av landvägen för att frakta vapen, ammunition och förnödenheter till sina trupper från Ryssland till den ockuperade staden och viktiga järnvägsknutpunkten Melitopol.

Men även i Melitopol verkar de ryska styrkorna och transporterna vara under angrepp. Enligt Melitopols borgmästare i exil, Ivan Fyodorov, hördes explosioner vid en rysk flygbas i staden senast under tisdagen och antydde att det var en ukrainsk attack bakom frontlinjen, skriver New York Times.

Militära experter säger att Ukrainas förmåga att lokalisera Rysslands ammunitionsdepå och annan infrastruktur nu har tvingat Moskva att byta taktik, skriver NYT.

Fraktar via tåg

På tisdagen sa Ukrainas militära underrättelseavdelning att ett ryskt tåg lastat med ammunition nyligen hade färdats från Belarus till Krim via den västra ryska provinsen Rostov, som gränsar till Ukrainas östra Donbass-region.

Washington-baserade tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) säger att transporten genom Ryssland tyder på att Kreml är ”mindre säkra” på sin förmåga att flytta sina förnödenheter med hjälp av järnvägslinjer i östra Ukraina, med tanke på Ukrainas motoffensiv.

Fortsatta attacker

Trots framgångarna i flodoffensiven är attackerna mot civila fortsatt pågående. Över 40 ukrainska städer och byar har utsatts för ryska robotattacker de senaste 24 timmarna, rapporterar Reuters med hänvisning till ukrainska armén. Ukraina rapporteras ha svarat med 32 attacker mot sammanlagt 25 ryska mål.

Kritisk infrastruktur i regionen Kiev har attackerats med ”kamikazedrönare”, rapporterar Reuters med hänvisning till uppgifter från president Zelenskyjs stabschef Kyrylo Tymosjenko.

Och attackerna i södra Ukraina fortsätter. Flera missiler rapporteras ha skickats mot staden Mykolajiv i södra Ukraina under natten mot torsdag, skriver The Guardian och citerar ett inlägg från stadens borgmästare på Telegram:

”Ett femvåningshus träffades. De två översta våningarna totalförstördes. Räddningsmän arbetar på platsen”, skriver Oleksandr Senkevitj med tillägget att det rört sig om ”massiv beskjutning”.

