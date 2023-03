Ukraina: Situationen i Bachmut stabiliserad

Kampen om Bachmut har pågått sedan augusti och har av båda sidor beskrivits som krigets blodigaste. Staden har till och med fått öknamnet ”köttkvarnen”. Experter menar att över 60 000 soldater, ryska och ukrainska, kan ha stupat, och risken finns att siffran är långt mycket högre.

Länge pågick striderna i skyttegravar i stadens utkanter med tung artillerield och dödliga minfält.

Vem som kontrollerar staden har länge varit omstritt och de stora förluster som striderna orsakat har fått flera ukrainska politiker och tjänstemän att börjat tvivla på landets förmåga att knäcka ryssen, skriver Washington Post. Enligt flera källor till tidningen lider Ukrainas militär brist på vapen, ammunition och stridsvana soldater.

Offensiver från båda håll är att vänta

Sedan i höstas har Putins legosoldater från Wagnergruppen varit på plats kring området runt Bachmut och de senaste veckorna har ryska styrkor omringat staden, från öster, söder och norr.

Bedömare har de senaste veckorna trott att Bachmut är på väg att tas över av Ryssland och bland andra tankesmedjan Institute for the study of war (ISW) menade att Ukraina gör klokt i att lämna slagfältet.

Men tvärtom vad ISW trodde så valde Ukraina att skicka in fler förband för att försöka hålla staden.

Nu signalseras det från ukrainskt håll att situationen i staden kan ha stabiliserat.

”Det har krävt en enorm insats men vi håller på att stabilisera situationen”, skriver Ukrainas överstebefälhavare Valerij Zaluzjnyj i ett Facebookinlägg.

I torsdags uppgav den ukrainske generalen Oleksandr Syrskyj dessutom att en ukrainsk motattack är att på inkommande.

Dock signalerade även Ryssland under fredagen att deras sedan länge planerade motoffensiv kommer ske inom kort.

Fienderna möts i skyttegrav i Bachmut

Wagnergruppen stöter plötsligt på ukrainska soldater.

