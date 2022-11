Även om Belarus inte aktivt har deltagit i kriget i Ukraina har landet varit behjälpliga för Ryssland på flera plan. Man har bland annat hållit gemensamma militärövningar och varit bas för ryska trupper och materiel.

Ryska styrkor gick också delvis in i Ukraina vid invasionens start den 24 februari.

Nu hävdar den ukrainska underrättelsetjänsten GUR att de ryska motsvarigheterna planerar attacker under falsk flagg mot Belarus.

Förhoppningen är att det skulle pressa Belarus att gå in med styrkor i Ukraina. Det nämner Washingtonbaserade tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) i en rapport.

Attackerna kan komma att riktas mot kritisk infrastruktur i Belarus, samt kärnkraftverket ”Astravets”, belägen nära gränsen till Litauen i väst.

Enligt ISW, som hänvisar till ukrainska underrättelsetjänsten, planerar Ryssland därefter att skylla attackerna på Ukraina och NATO:s medlemsländer.

ISW: Osannolikt att Belarus skulle gå in

Tankesmedjan bedömer dock det som osannolikt att Belarus skulle delta i kriget. Detta då en inblandning i invasionen skulle innebära stora risker för president Aleksandr Lukasjenkas regim.

En potentiell attack i Belarus under falsk flagg kommer inte heller att förändra situationen kring detta, bedömer ISW vidare.

