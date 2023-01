Ukraina rustar för brutal vår: ”Kommer med allt de har”

Ett nytt militärt stödpaket värt 26 miljarder kronor.

Sverige skickar artillerisystemet Archer och pansarvärnsrobot 57.

USA skickar bepansrade stridsfordonen Stryker och Bradley.

Frankrike utforskar möjligheten att skicka stridsvagnen Leclerc.

Tyskland tillåter att stridsvagnen Leopard 2 exporteras av andra länder – och har inte helt avfärdat tanken på att skicka sina egna.

Det västerländska stödet för Ukraina ökar i omfattning samtidigt som en ny rysk storoffensiv ser ut att vara under uppsegling.

– Vi kommer att behöva ett stort antal västerländska stridsvagnar. De är mycket bättre än våra sovjetiska modeller och skulle kunna hjälpa oss att avancera, säger generallöjtnant Serhij Najev till CNN.

Leopard 2 – nyckeln till framgång

Najev tränar ukrainska styrkor i ett område nära den belarusiska gränsen inför vad han tror blir en brutal vår. Dagens besked att Tyskland inte kommer att stoppa Polen, eller andra länder, om de vill exportera stridsvagnen Leopard 2 till Ukraina lär ha gjort honom glad. Stridsvagnen beskrivs som en nyckel till ukrainska framgångar, den är modern och lätt att både underhålla och manövrera, vilket givetvis gör utbildningstiden kortare.

– Vi skapar helt nya militära enheter och vårt nästa drag är helt beroende på deras stridsberedskap. Hela enheter bör vara utrustade med samma fordon, så att en hel bataljon är utrustad med Bradley, eller om vi får det, med Leopard, säger Najev.

Ukraina bedömer att en ny rysk storoffensiv kan dra igång inom två månader, då 150 000 av de ryssar som tvingades in i armén i höstas har tränats klart och kan sättas in i stridsklara enheter. Därför, anser den ukrainska ledningen, är det bråttom nu att få in de nya vapnen och särskilt stridsvagnarna.

– 300-400 av dessa stridsvagnar skulle överträffa 2 000-3 000 stridsvagnar från sovjeteran. Det skulle öka tempot ordentligt och driva fram den avslutande fasen, säger president Zelenskyjs rådgivare Mychajlo Podoljak till CNN.

– Det skulle se till att kriget inte spred sig, kriget skulle stanna kvar i de ockuperade områdena och främst avgöras genom krigföring med stridsvagnar.

Sverige skickar supervapnet Archer

