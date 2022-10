Ukraina: Putins drag var en ”gåva” för oss

Putins besked om ökad mobilisering utgör på kort sikt inget hot mot Ukraina, skriver den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War i sin senaste rapport. Orsaken är att den ukrainska motoffensiven går snabbare än mobiliseringen har möjlighet att ge direkt effekt på kriget, enligt ISW.

Dessutom har beslutet om den, i kombination med de betydande ryska nederlagen i regionen Charkiv och vid Lyman, bidragit till allt fler kritiska röster i Ryssland höjts, skriver tankesmedjan i sin dagliga rapport.

Ukrainas militära underrättelsechef Kyrylo Budanov tar det ett steg längre och kallar mobiliseringen för en ”gåva” till Ukraina, skriver ISW – eftersom den bidragit till starkare ryska protester mot kriget.

Betydande genombrott

Efter de kritiserade så kallade ”folkomröstningarna” förklarade Rysslands president Vladimir Putin i fredags de delvis ockuperade regionerna Donetsk, Luhansk, Cherson och Zaporizjzja i Ukraina som en del av Ryssland.

Men de senaste dygnen har Ukraina gjort flera framryckningar – och nu har Ryssland inte längre full kontroll över någon av de fyra annekterade provinserna, enligt The Guardian.

Ukrainska styrkor har gjort betydande framsteg i den norra delen av regionen Cherson såväl som runt staden Lyman i Luhansk det senaste dygnet, skriver ISW.

I Cherson har man brutit igenom ryska försvarslinjer med flera kilometer, rapporterar The Guardian. Det kan, enligt tidningen, vara det största genombrottet i området sedan kriget startade.

Medgav felaktigheter

I torsdags medgav Rysslands president Vladimir Putin att det begåtts felaktigheter i samband med inkallningarna av nya soldater.

Under ett möte med landets säkerhetsråd sa han samtidigt att de med militär erfarenhet och specialkunskaper ska kallas in först.

