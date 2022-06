Ukraina om attackerna: "I dag brinner allt som kan brinna"

”15 människor dog och 16 skadades. Sådana är de hemska konsekvenserna av rysk beskjutning under dagtid i Charkivregionen”, säger regionens guvernör Oleh Synehubov via meddelandeappen Telegram.

Enligt Synehubov skedde dödsfallen och skadorna vid fyra olika tillfällen. Uppgifterna har inte bekräftats av oberoende källor.

Charkiv ligger i nordöstra Ukraina, och är en region dit många ukrainare som flydde i början av den ryska invasionen har börjat återvända till.

”Kontrolleras av ryssarna”

Längre söderut har ryska styrkor tagit kontroll över byarna Metiolkine och Tosjkivka, som båda ligger nära tvillingstäderna Sievjerodonetsk och Lysytjansk där hårda strider pågått i flera veckor.

– Från och med i dag, enligt vår information, kontrolleras Tosjkivka helt av ryssarna, säger Roman Vlasenko som företräder Sievjerodonetsk till ukrainsk tv.

– Hela Luhanskregionen är nu epicentrum för striderna och den ryska militären, säger han.

Den ryska militären kontrollerar runt 95 procent av regionen. Guvernören Serhij Hajdaj säger att ”i dag brinner allt som kan brinna”.

Men staden Sievjerodonetsk har Ryssland fortfarande inte lyckats ta över helt, trots intensiva försök i nästan två månader.

”Nästan oavbruten eld”

Ryssland har dock tagit över de största delarna av staden, där hundratals civila uppges ha tagit skydd i en kemfabrik som ständigt beskjuts, enligt Ukraina.

– Varje stad och by under ukrainsk kontroll i Luhansk-regionen är under nästan oavbruten eld, säger Serhij Hajdaj i ukrainsk tv.

Ryssland har hittills inte lyckats oskadliggöra de ukrainska soldater som finns kvar och som fortfarande förses med vapen, rapporterar CNN.

Hajdaj säger att de ryska styrkorna förvandlar området ”till ruiner”.

Ryska tv-sändningar

I regionen Cherson, som togs över av Ryssland under krigets första veckor i våras, har de ryska styrkorna konfigurerat det sista av de sju tv-tornen för att sända ryska tv-kanaler gratis, uppger den ryska militären.

Cherson gränsar till Krimhalvön som Ryssland i strid med internationell rätt intog redan 2014.

Ryssland har den senaste tiden satt in ett ockupationsstyre, introducerat rubeln som valuta och har börjat dela ut ryska pass i regionen.