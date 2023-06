Den ukrainska motoffensiven har inletts, uppgav fyra militärkällor för Washington Post på torsdagen. Uppgifterna får stöd av tankesmedjan Institute for the study of war (ISW) som i sin dagliga uppdatering skriver att ”Ukraina har genomfört motoffensiva operationer med olika utfall vid minst tre sektorer av fronten, som del av en större motoffensiv som har utspelat sig sedan den 4 juni”.

Enligt The Guardian har striderna under torsdagen främst utspelat sig söder om Zaporizjzja och den mindre staden Tokmak, som i egenskap av tågknutpunkt är central för den ryska logistiken i hela södra Ukraina. Tokmak ligger också på vägen ner mot Melitopol – ett nyckelmål för Ukraina för att kunna blockera landvägen mellan Krim och Ryssland. I striderna uppges västerländska stridsvagnar, som tyska Leopard och amerikanska Bradleys ha deltagit tillsammans med en uppsjö andra bepansrade fordon.

Storskalig motoffensiv

En lokal rysk ockupationsledare säger till den regimtrogna ryska nyhetsbyrån att Ukraina inlett en ”storskalig motoffensiv” i Zaporizjzja Oblast, även om han också säger att Ukraina inte satt in alla sina offensiva styrkor ännu.

ISW:s bedömning är att Ukraina initialt hade vissa framgångar i området, men att Ryssland under torsdagens lopp lyckades ta tillbaka sina förlorade positioner.

Ukraina har inte bekräftat att motoffensiven är i gång – vilket inte är att vänta heller – men flera offentliga personer, som biträdande försvarsminister Hanna Maliar har antytt att det är på gång.

Även i östra Ukraina har den ukrainska aktiviteten ökat under veckan – och här stöter Ukraina på hårdare motstånd än väntat, uppger två amerikanska militärkällor för CNN. Källorna uppger att förlusterna, bland annat av pansarförsedda så kallade MRAP, är ”betydande” men att Ukraina tagit mark i området kring Bachmut.

LÄS MER: Soldater skjuter mot räddningsarbetarna