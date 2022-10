Ukraina: Dödlig attack mot bostadsområde

Journalister på plats rapporterar hur brandmän kämpar mot lågor från kollapsade byggnader. Samtidigt letar räddningsarbetare febrilt igenom rasmassor i jakt på människor som tros ha fastnat under bråten.

”Sju personer har skador av olika allvarlighetsgrad. De vårdas nu, däribland ett treårigt barn”, uppger Zaporizjzjaregionens guvernör Oleksandr Staruch på sociala medier, enligt nyhetsbyrån AFP.

Omständigheterna kring attacken har inte bekräftats av oberoende part. Förra veckan uppgavs 30 personer ha dödats i en attack i regionen som Kiev anklagade Moskva för att ligga bakom.

Ryska drönarattacker

Rapporterna om attacken mot Zaporizjzja kom bara timmar efter att Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hävdat att landets armé återtagit ytterligare tre byar i Cherson, en av de södra regioner som Ryssland påstår sig ha annekterat, rapporterar AP.

Natalija Gumenjuk, talesperson för den ukrainska armén, säger enligt AFP att man på mindre än en vecka befriat över 400 kvadratkilometer ryskockuperad mark i Cherson. Uppgifterna har inte bekräftats av oberoende part.

Tidigare på torsdagen uppgavs även att flera ryska drönare slagit ned och exploderat i staden Bila Tserkva i huvudstadsregionen, några mil söder om Kiev. Bilder på sociala medier visar att bostadshus skadats, enligt den USA-baserade tankesmedjan Institute for the study of war (ISW). Det är det första större ryska anfallet mot huvudstadsregionen sedan i juni.

Enligt The New York Times rör det sig om tolv så kallade kamikazedrönare, som Ukraina uppger är iransktillverkade. Ukrainska flygvapnet uppger att drönarna kom från ryskkontrollerade områden i söder och att hälften av dem sköts ned.

”Kommer inte hjälpa”

Volodymyr Zelenskyj kommenterar uppgifterna om drönarattackerna med att även om Ryssland fortsätter jakten på vapen runt om i världen ”som ni försöker att bomba våra städer som Bila Tserkva med, så kommer det ändå inte att hjälpa er”.

Enligt Politico finns det en oro i Ukraina över att Ryssland kommer att öka sina anfall djupare in i landet under vinterhalvåret, med bland annat robotar, om den ryska frontlinjens kollaps fortsätter.

– Ukraina har lyckats förhindra de flesta ryska attackerna, men vi kan vänta oss ökade ryska robotattacker mot kritisk ukrainsk infrastruktur, säger den tidigare Natochefen Anders Fogh Rasmussen till Politico.

System på väg

Västvärlden har varit försiktig med att förse Ukraina med avancerade luftvärnssystem som det i landet råder brist på, bland annat med hänvisning till att det tar tid att utbilda soldater i att använda dem. Ett par så kallade nasam-system är utlovade från USA. Zelenskyj tackade USA:s president Joe Biden och landets kongress för det bidraget i en CBS-intervju, men tillade:

– Men tro mig, det är inte ens i närheten av att räcka till för att skydda civil infrastruktur, skolor, sjukhus, universitet och ukrainska hem.

ISW uppger att den ukrainska framryckningen i nordost inte visar några tecken på att stanna av. Ukrainska styrkor avancerade på onsdagen i västra Luhansk och tog kontrollen över två samhällen. De ryska styrkorna uppges förstärka ställningarna i Kreminna och Svatove, för att den ukrainska motoffensiven inte ska hota det viktiga logistiknavet i Starobilsk.

Samtal om säkerhetszon

På torsdagen väntas Internationella atomenergiorganet IAEA:s chef Rafael Grossi besöka Kiev för samtal om upprättandet av en säkerhetszon runt kärnkraftverket Zaporizjzja.

Grossi ska även besöka Moskva under de kommande dagarna för att diskutera situationen vid kärnkraftverket, rapporterar The Guardian.

Under gårdagen hävdade Rysslands president Vladimir Putin att kärnkraftverket Zaporizjzja genom ett nytt dekret nu tillhör Ryssland.

