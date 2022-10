Ukraina: De använder folk som mänskliga sköldar

Ryssland har börjat retirera från ockuperade Cherson.

Samtidigt uppmanas invånarna att evakuera för att undvika ukrainsk beskjutning.

Men Ukraina kallar uppmaningen för en skenmanöver – i syfte att använda folket som mänskliga sköldar.

”Användandet av mänskliga sköldar är ett krigsbrott”, skriver tankesmedjan Institute for the Study of War om uppgifterna.