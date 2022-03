Ukraina befarar: Putin vill se ”Korea-lösning”

Det är i den senaste uppdateringen från det ukrainska försvarets underrättelsetjänst, publicerad under söndagen, som Budanov kommer med varningen. Enligt honom är Putin beredd att splittra Ukraina och skapa en Moskva-kontrollerad region eftersom man ser ut att misslyckas med att störta regeringen och inta Kiev.

– Han kommer att försöka dra en gräns mellan de ockuperade regionerna och övriga Ukraina. Det är ett försök att göra som i Nord- och Sydkorea, eftersom man inte är kapabel att ta hela landet, säger Budanov.

Landkorridor till Krim

Budanov tror att planen på en landkorridor till Krimhalvön står fast, men menar att de ryska trupperna inte var beredda på motståndet i den belägrade hamnstaden Mariupol.

– Ryssland kommer att försöka ena de ockuperande områdena, säger han och fortsätter:

– Vi ser redan försök att skapa parallella myndigheter i de ockuperade områdena.

Den tidigare överstelöjtnanten Jörgen Elfving, även före detta tidigare chef för Arméns underrättelseskola, ser liknande tecken.

– Man håller på att etablera nya lokala administrationer i de områden som man har ockuperat, och rubeln ska vara betalningsmedel i de områdena. Det kan vara ett första steg för att åstadkomma någon form av nya folkrepubliker vid sidan av Luhansk och Donetsk, säger Jörgen Elfving i Expressen TV och fortsätter:

– Jag utesluter inte möjligheten att man från rysk sida skulle vilja se ett antal såna här ministater.

Ryska beskedet: Fokus på Donbass

Ryssland har tidigare meddelat att man inlett en ny fas av den ”speciella militäroperationen” och att framöver ska fokusera på regionen Donbass i östra Ukraina.

– Stridsförmågan för Ukrainas väpnade styrkor har minskat påtagligt vilket gör att vi kan fokusera våra största resurser på att uppnå vårt huvudmål: att befria Donbass, hävdade Sergej Rudskoj, insatschef vid den ryska generalstaben, under fredagen.

Men enligt tankesmedjan Institute for the study of war (ISW) bör uttalandet snarare uppfattas som en rökridå och en del av rysk propaganda för att rättfärdiga kriget.

