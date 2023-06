Ukraina attackerar vid flera delar av fronten

Att Ukrainas motoffensiv börjar tugga i gång på allvar nu blir tydligare och tydligare för varje dag. På lördagen gav till och med president Zelenskyj tydliga indikationer på att den faktiskt inletts – och attackerna blir fler och ökar i styrka.

Under lördagen genomfördes operationer i motoffensiven på minst fyra avsnitt av fronten, skriver tankesmedjan Institute for the study of war (ISW). I öster har ukrainska styrkor lyckats avancera omkring 1,5 kilometer på flera platser, inklusive fronten vid Bachmut, uppger den ukrainska armén och får stöd av vissa militärbloggare.

Geolokaliserade bilder tyder också på vissa framgångar i sydöstra Ukraina, i området kring Zaporizjzja, men där är motståndet fortsatt hårt. ISW skriver att en av ryska enheterna som försvarar där är ”förmodligen en av de mest effektiva ryska enheterna som finns i Ukraina just nu”.

Testar vapen och soldater

De inledande attackerna är ett sätt för Ukraina att testa alla nya vapen och de tiotusentals soldater som utbildats runtom i Europa de senaste månaderna. Bland annat har en av Ukrainas nya brigader, beväpnade med amerikanska M16 i stället för Kalasjnikov, satts in i striderna. Tyska stridsvagnen Leopard 2 och amerikanska stridsfordonet Bradley har också noteras på slagfälten.

Intentionen med att attackera på flera olika håll är enligt NY Times att visa att man kan attackera var som helst, samtidigt som man tvingar Ryssland att vara beredda på att försvara överallt. På det viset ska svaga punkter i det ryska försvaret upptäckas – och man hoppas även att Ryssland ska avslöja sin defensiva taktik. Sedan kan den stora stöten, med huvuddelen av de nya styrkorna, sättas in för en av de största operationerna i Europa sedan andra världskriget.

