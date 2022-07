Åskväder från Tyskland drar via Polen och Baltikum under fredagskvällen och ligger kvar över östra Götaland och östra Svealand under lördagen. Tyskåskan för med sig regn och oväder – och fortsätter norrut under veckoslutet.

– Vi räknar med kraftig åska och häftiga skurar i de drabbade områdena. Det kan bli blixtnedslag som vållar bränder i de torra markerna, säger Josefine Bergstedt, meteorolog på vädertjänsten Storm Geo.

– Det väntas upp till 30 mm regn i östra Götland och östra Svealand under natten till lördagen. Det finns risk för översvämningar i källare och viadukter, mycket vatten på vägarna. Och därmed risk för störningar i elförsörjningen och tågtrafiken, säger hon.

Ostadigt väder drar norrut

Det ostadiga vädret drar norrut från Götaland under natten till lördagen. Det blir växlande molnighet och regnskurar i Svealand och Norrland. Samtidigt svalare luft över hela landet med temperaturer på runt 20 grader.

Varmast blir i det norra Norrlands kustland med runt 28 grader. Västkusten får växlande molnighet och runt 20 grader på lördagen.

– På lördagskvällen når regnet mellersta och norra Norrland. På söndagen blir det uppehållsväder i stora delar av landet, säger Josefine Bergstedt.

Mest sol i Norrland

– Bäst solchanser får mellersta och södra Norrland på söndagen. Där är det fortsatt varmt med temperaturer mellan 23 och 28 grader. Götaland och Svealand får 20–23 grader och växlande molnighet, på Västkusten blir det regnskurar, säger hon.

Meteorologen räknar med ostadigt väder nästa vecka med regnskurar och temperaturer på mellan 15 och 20 grader i södra delen av landet och 10–15 grader i norra Sverige.

Hon säger att regnvädret drar in västerifrån över Atlanten.

MSB:s varnar för bränder

MSB:s brandingenjör Leif Sandahl berättar vilka som är de främsta orsakerna till att bränder inträffar utomhus.

Bränd pizza och lågor – här är anledningen