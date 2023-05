Cura of Sweden grundades år 2017 av entreprenören Johan Andersson, och har sedan dess frontats av influensers och flera stora idrottsstjärnor – bland andra Emma Igelström och den nu framlidne Börje Salming.

Under räkenskapsåret som slutade i juni 2020 omsatte bolaget 217,4 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 82,2 miljoner kronor, skriver Breakit.

Men mellan 2020 och 2021 minskade Cura of Swedens omsättning, och under 2021 gick riskkapitalbolaget Verdane in som delägare i företaget. I dag äger Johan Andersson och Verdane mellan 40 och 50 procent var av bolaget, enligt Breakit.

Utvecklingen för företaget fortsatte neråt, och nu tvingas man alltså ansöka om rekonstruktion.

Företaget: Pressad marknad

I ansökan om rekonstruktion till Sundsvalls tingsrätt, som Breakit tagit del av, lyfter Cura of Sweden flera bakomliggande orsaker. Bland annat att allt flera konkurrenter valt att satsa på tyngdtäcken, vilket pressat ner priserna och mättat marknaden.

Under förra året visade det sig också att företagets ekonomi var sämre än vad man hade trott.

Styrelsen och ledningen trodde att minusresultatet för 2022 skulle uppgå till 3,5 miljoner kronor, men det visade sig i själva verket, enligt ett preliminärt bokslut, handla om 71 miljoner.

På en beräknad omsättning på cirka 100 miljoner kronor. I samband med detta har ekonomichefen valt att lämna, skriver Breakit.

