Tyfonen Ursula slår till mot Filippinerna

Under året har Filippinerna drabbats av 20 stycken tyfoner, och under julafton och juldagen drog ytterligare en tyfon in över landet.

Med vindstyrkor på över 38 meter per sekund och kraftiga skyfall har tyfonen slagit till mot södra Masbate, Capiz och nordöstra Iloilo.

Nu varnar man om att tyfonen inom de närmaste timmarna kommer att dra in över Romblon, Aklan och norra Antique.

Innan tyfonen nådde landet evakuerades flera tusen människor från landets centrala kustområden, och flera blev strandsatta på grund av att färjor ställdes in.

Flera flygresor har nu under juldagen ställts in och flera tusentals personer kommer inte kunna resa till eller från sina julfiranden.

Tyfonen väntas lämna landet mellan fredag natt och lördag morgon.

