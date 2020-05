Inläggen som Trump fått faktakontrollmärkta handlar om poströstning. I sina inlägg hävdar han att poströstning, med 100 procent, leder till röstfusk. Något som inte stämmer, enligt forskning. Tweetsen har nu försetts med en länk till en en nyhetsartikel där uppgiften motbevisas.

Twitters talesperson Katie Rosborough har uttalat sig för Washington Post. Enligt henne innehåller Trumps inlägg ”potentiellt vilseledande uppgifter”.

”There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone.....”, skriver han i sina inlägg.

Har kritiserats i flera år

Under flera år har Twitter kritiserats för att ha låtit världsledare sprida desinformation på sajten, skriver Washington Post. Twitters främsta konkurrent, Facebook, har sedan flera år tillbaka ett faktakontrollsprogram, som låter en tredje part faktagranska inlägg som skrivs på sidan.

Många ser nu sambandet med Trumps ”faktamärkning” med Twitters hårdare policy som de tillämpat under coronapandemin. Tidigare i maj gick Twitter ut med att de skulle varna för och markera covid-inlägg som spred desinformation och falska uppgifter.

Anklagade programledare för att ligga bakom dödsfall

Tidigare i veckan anklagades Trump också för att på sin Twitter ha skrivit att programledaren Joe Scarborough kan ligga bakom en kvinnas dödsfall.

Kvinnans änkling vädjade då till Twitter om att radera presidentens inlägg.

”Vi är väldigt ledsna över smärtan som dessa meddelanden, och den uppmärksamhet som de får, orsakar familjen”, skriver en talesperson för Twitter.

Trumps tweets som faktagranskades av Twitter. Foto: Twitter

