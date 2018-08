Tvingades kommunicera med motorcykelbud under branden

Den 22 juli larmades Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, om att räddningstjänsten i Älvdalen hade akuta kommunikationsproblem. På grund av att kommunikationssystemet "Rakel" inte har täckning i fjällen kunde räddningstjänsten inte kommunicera i arbetet med att släcka skogsbranden.

Inte förrän den 24 juli hade myndigheten lyckats frakta dit en mobil mast, rapporterar Dagens Nyheter. Därefter tog det ytterligare en vecka innan MSB lyckades få masten på plats.

– Den måste stå på någon höjd så att den kan se någon annan mast. Och det var inte så lätt att hitta en sådan plats i området eftersom det brann överallt, säger Håkan Brood, tillförordnad verksamhetschef för Rakel på MSB.

”Vi vet att det inte finns täckning överallt – det är inget nytt problem inte”, säger Johan Szymanski. Foto: MAJA SUSLIN/TT / TT NYHETSBYRÅN

"Trodde man kunde köra ut en bil"

Under tiden som MSB arbetade för att få den tillfälliga masten på plats tvingades räddningstjänsten använda alternativa kommunikationsvägar. På eget initiativ lånade man in satellittelefoner från försvaret – och i vissa fall var man tvungen att kommunicera via motorcykelbud.

Johan Szymanski, räddningschef i Älvdalen, trodde att det skulle vara enklare för MSB att hitta en snabb lösning på problemet:

– Vi trodde väl att man kunde köra ut en bil med en antenn och ställa upp den bara, men någon sådan beredskap fanns inte visade det sig, säger Szymanski.

Han menar att Rakels begränsade täckning i fjällen har varit ett problem länge.

– Vi vet att det inte finns täckning överallt – det är inget nytt problem inte.

"Oerhört dyrt"

Rakel används av polis, räddningstjänst och fler än 500 andra organisationer –däribland många myndigheter, kommuner och landsting. Systemet är utvecklat av MSB och har enligt myndigheten bättre täckning än samtliga teleoperatörer.

Men i fjällen finns det fortfarande ingen täckning.

Enligt Håkan Brood på MSB finns det två sätt att lösa problemet: antingen bygger man ut nätet med fler master eller så utvecklar man en välfungerande metod för att få upp täckning tillfälligt.

Den tidigare varianten är väldigt dyr, menar Brood:

– För att bygga en basstation med en mast måste det byggas vägar. Och finns det inga vägar måste man gräva ner en elkabel, vilket blir oerhört dyrt.

– När man beslutade att bygga Rakel fanns det olika alternativ på hur mycket pengar man ville skjuta till. Det blev 2,3 miljarder och då fick man den här täckningen som vi har i dag.

Skulle du helst se att man kunde bygga ut nätet även i fjällen?

– Ja, absolut. Det är ju politikerna som bestämmer om pengarna, men ur ett Rakel-perspektiv kan man väl säga att vi bygger så mycket som vi får medel till.

Hade brandbekämpningen gått enklare nu om ni haft täckning överallt?

– Ja, det hade den ju gjort.

Italienskt brandbekämpningsplan som vattenbombade vid Älvdalens skjutfält. Foto: NISSE SCHMIDT / TT NYHETSBYRÅN

Den andra lösningen

Den andra varianten är att snabbt kunna få upp tillfälliga master i områden utanför Rakels täckning. Detta kräver enligt Håkan Brood mindre master som kan fraktas på ett smidigare sätt än de otympliga modeller som finns tillgänliga i dag.

– Vi vill ha någonting mindre, som man kan stoppa i en bagagelucka och åka i väg. Vi har vidtagit åtgärder, men den lösningen är inte riktigt klar. Vi skulle haft den färdig till hösten, men vi jobbar självklart för att skynda på det arbetet nu, säger han.

Nästa sommar tror han att en lösning kommer finnas på plats.

– Vi kommer vara snabbare på det om bara ett halvår, om tekniken nu fungerar som den ska.

Beslutet att bygga kommunikationssystemet Rakel fattades 2003. Arbetet påbörjades 2006 och slutfördes 2010.