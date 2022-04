Tvåbarnsmamman mördad med 58 hugg

Orsolya Gaal mördades med 58 knivhugg i sitt hem i New York under lördagen enligt NBC New York. Hon höggs i nacken, bröstkorgen, vänsterarmen och båda händerna.

Mördaren dumpade sedan kroppen i en väska vid vägen några hundra meter från familjens hus.

– Hon var en väldigt trevlig kvinna, tog alltid hand om familjen och barnen, en fantastisk person helt enkelt, säger grannen Theodora Grafas till tidningen.

Polisen har hört Orsolya Gaals 13-årige son om det inträffade. Hennes make Howard Klein och den 17-årige sonen var bortresta vid tidpunkten för mordet.

– Vi är mitt i en ohygglig upplevelse, säger Howard Klein till New York Post.

Orsolya Gaal mördades med 58 hugg i sitt hem. Foto: Facebook

”Polisen tror inte att det här var ett planerat mord”

Ingen har gripits för mordet. Polisen tror att mördaren kände Orsolya Gaal eftersom det inte finns några som helst tecken på inbrott och på grund av hur extremt våldsamt brottet var, uppger en källa vid polisen för New York Post.

– Polisen tror inte att det här var ett planerat mord. Han lämnade blodspår genom fem bostadskvarter. Är planen att mörda någon försöker man vara lite mer diskret, säger källan.

Polisen uppges nu söka en man som tidigare ska ha varit Orsolya Gaals pojkvän. Källor säger till New York Post att ex-pojkvännen, som arbetar som hantverkare, visste var familjen förvarar reservnyckeln till hemmet.

LÄS MER: Fitnessmodell hittad mördad i sitt hem