Den tragiska händelsen inträffade i söndags. Enligt brittiska The Mirror inträffade dödsfallet under en värmebölja och just den här dagen låg topptemperaturen på 32.2 grader.

Ambulanser larmades till platsen vid 15.40-tiden. Pojken hade då hittas okontaktbart i bilen. Han fördes till sjukhus och dödförklarades där av läkare.

Dödsorsaken är ännu inte fastställd då en obduktion ännu inte hunnit genomföras.

Sheriffen: Tragisk olyckshändelse

I skrivande stund är omständigheterna oklara, men enligt den lokala sheriffen så hade pojken inte lämnats i bilen av sina föräldrar. I stället tyder det mesta på att han själv tagit sig in i bilen – och inte lyckats komma ut därifrån.

– Händelsen är fortfarande under utredning. All bevisning pekar på att det var en tragisk olyckshändelse och att inget brott har begåtts, säger sheriffen till Newsweek, och fortsätter:

– Den information som vi samlat ihop säger att barnet antagligen lekte och klättrade in i fordonet, snarare än att det lämnades i fordonet.

Enligt den ideella organisationen Kids and cars har över tio barn i USA dött under liknande omständigheter bara i år efter att ha lämnats i varma bilar.