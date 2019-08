Ungdomsfestivalen We are Sthlm har pågått i Kungsträdgården i centrala Stockholm under fem dagar i veckan. Under festivalens sista dag, lördagen, fick polisen in två anmälningar om våldtäkt.

– Vi fick in anmälningarna i går kväll om två personer som rapporterade att de blivit våldtagna. Vi jobbar vidare med förundersökningarna i dag, säger Ola Österling, presstalesperson vid polisen i Stockholm.

Misstänkta våldtäkter på We are Sthlm

Han säger att han inte kan gå närmare in på omständigheterna kring brotten, men enligt uppgifter till Aftonbladet ska två män ha kommit upp bakom två flickor i 15-årsåldern i publikhavet. Därefter uppges männen ha våldfört sig på flickorna.

Detta ska ha skett vid 20-tiden på lördagskvällen.

Enligt uppgifter till tidningen har händelserna också fångats på film.

– Vi hoppas på det, säger Ola Österling.

Det finns i nuläget ingen misstänkt, och polisen ska nu bland annat gå igenom material från övervakningskameror för att försöka hitta gärningsmännen.

Flera sexuella ofredanden i Kungsträdgården

Utöver de två våldtäkterna har ett tiotal sexuella ofredanden anmälts under We are Sthlm. Polisen har haft en särskild insats i gång för att förebygga och förhindra just denna typ av brott.

– Vi har haft som fokusområde att ingripa och försöka förhindra sexuella ofredanden och där har vi jobbat nära arrangör och ordningsvakter. I vissa fall har vi fått tag på de misstänkta gärningsmännen, säger Ola Österling.

Flera har frihetsberövats och polisen jobbar nu vidare – förutom med våldtäkterna – även med fallen med sexuellt ofredande.

Polisen vill ha in tips

Ola Österling säger att två anmälda våldtäkter är ”två för mycket”.

– Att vi har ett tiotal sexualbrott och två våldtäkter är vi inte nöjda med men annars har insatsen fungerat väl sett till hur många besökare det har varit.

Den som kan ha gjort observationer från de misstänkta våldtäkterna uppges höra av sig till polisen på 114 14.

