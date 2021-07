Två nya sprickor i Estonias skrov upptäckta

Jonas Bäckstrand, på Statens haverikommission, bekräftar att det är nya okända sprickor. Han säger att det är intressant, men ”att det finns en risk att man övertolkar data innan man har den samlade bilden”.

Därför vill vi vara försiktiga med att dra några slutsatser innan våra experter har sammanställt datan, säger han till TT.

Ändring i gravfriden möjliggjorde ny utredning

Sprickorna hittades under de nya undersökningarna som just nu bedrivs vid Estonias vrakplats under tio dagar. Bakgrunden till undersökningarna är de uppgifter om hål i Estonias styrbordssida som visades i en tv-dokumentär i höstas.

Förstudiens syfte är att avgöra vilka åtgärder som behövs för att fortsatt kunna granska hålen i vraket. Operationen har möjliggjorts i och med en ändring i lagen om gravfriden från och med den 1 juli.

Data om fartyget och bottenförhållanden samlas in med hjälp av ekolod och sonarmetoder och kommer att analyseras med hjälp av forskare från Stockholms universitet.

Omtalad dokumentär satte fart på debatten

Den omtalade dokumentären ”Estonia – fyndet som ändrar allt”, av Henrik Evertsson kunde i fjol avslöja att det finns hål i skrovet vilket tidigare varit okänt. Då fick debatten om vad som orsakade förlisningen ny fart.

Den sidan av fartyget låg tidigare ner mot botten, men är nu mer synlig, sa Jonas Bäckstrand, utredningsordförande och ställföreträdande generaldirektör för Statens haverikommission tidigare till Expressen.

– Då anser vi att det är angeläget att man dokumenterar och undersöker den här sidan av fartyget och de skador som finns där, sa Bäckstrand.

De ministrar som tidigare ansvarat för utredningen, såsom Carl Bildt, Ingvar Carlsson och Mona Sahlin, kommer inte att utredas för eventuella brott i hanteringen av katstrofen. Det meddelade riksdagens konstitutionsutskott en tid efter dokumentärens släpp.

– Har inte funnit några konkreta brott som inte är preskriberade, sa utskottets ordförande Karin Enström då till SR.

DET HÄR HAR HÄNT Passagerarfärjan Estonia förliste i Östersjön natten mot den 28 september 1994. Färjan hade lämnat hamnen i Tallinn kvällen före, men kantrade knappt halvvägs till Stockholm och sjönk på mindre än en timme. 852 människor omkom i katastrofen. 501 av dem var svenskar. 137 personer räddades. Den internationella haverikommissionens viktigaste slutsats blev att fästena och låsen till Estonias bogvisir var underdimensionerade. Fartyget kantrade till följd av att stora mängder vatten forsade in på bildäck. Överlevare, anhöriga och andra engagerade personer har dock krävt att det snabba förloppet då Estonia sjönk måste utredas ytterligare. Efter det att dokumentären ”Estonia – fyndet som ändrar allt” sänts på Discovery har haverikommissionerna i Sverige, Finland och Estland inlett en ny granskning. För att kunna göra nya dykningar vid vrakplatsen begärde Statens Haverikommission att regeringen skulle ändra lagen om gravfrid. Den 1 juli 2021 trädde en ändring av lagen om gravfrid i kraft. I den finns ett undantag från förbudet mot dykning som omfattar verksamhet som bedrivs av en myndighet i Sverige Estland, Finland, med avsikt utreda fartygets förlisning. Med start den 8 juli har Statens haverikommission gjort nya undersökningar av olycksplatsen och Estonias vrak. Man kommer även att undersöka visiret som föll av vid förlisningen. Visa mer

Rätten menar att Estonialagen inte är tillämplig

