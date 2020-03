Under onsdagen meddelade Vita huset att man nu sätter in två militära sjukhusfartyg för att förbereda sig på fler insjuknade patienter efter coronavirusets utbrott.

Försvarshögkvareteret Pentagon har aktiverat fartygen USNS Mercy och USNS Comfort som en del av försvarsdepartementets åtgärder för att stoppa spridningen av viruset.

President Trump bekräftade uppgifterna vid en presskonferens i Vita huset under onsdagen.

– Vi skickar på begäran de två sjukhusfartygen.

– De är i tipptopp skick, säger presidenten.

Kan krävas 110 000 sjukbäddar i New York

Guvernören i delstaten New York, Andrew Cuomo, uppgav vid en presskonferens på onsdagen att situationen i delstaten New York kan komma att förvärras dramatiskt under de kommande 45 dagarna. Han har under de senaste dagarna krävt att president Trump ska agera mer kraftfullt.

– Vi kan ha ett inflöde av människor som behöver 110 000 sjukhusbäddar, att jämföra med vår nuvarande kapacitet på 53 000 sjukhusbäddar och 37 000 intensivvårdsplatser, säger Andrew Cuomo.

Fartyget Comfort, som har sin hemmahamn i Norfolk i delstaten Virginia, är en ombyggd oljetanker som är lika lång som tre fotbollsplaner, tio våningar hög och ett av de största sjukhusfartygen i världen, uppger CNBC. Fartyget uppges ha 1 000 sjukbäddar.

USNS Comfort, som har samma kapacitet, finns just nu i San Diego i Kalifornien.

Andrew Cuomo uppger att han stått i kontinuerlig kontakt med Vita huset och president Donald Trump under de senaste dagarna efter att utvecklingen av antalet fall tyder på att delstaten kan komma att drabbas hårt.

Nya restriktioner kan bli aktuella

Guvernören uppger att det man prioriterar nu är att öka kapaciteten för att ta hand om insjuknade patienter – snabbt. Bland annat försöker man att rekrytera pensionerande läkare och vårdpersonal för att förbereda sig för en kraftig ökning av antalet fall.

– 55 000 till 110 000 sjukhusbäddar kommer att behövas vid den tidpunkten. Det, mina vänner, är problemet, säger Cuomo.

I New York, liksom angränsande delstater, har guvernörerna gemensamt beslutat att stänga biografer, restauranger och barer och infört riktlinjer som stoppar grupper på fler än 50 personer. Han utesluter inte att det kan komma mer restriktioner, enligt CBS.

Samtidigt har Vita huset rekommenderat amerikanska medborgare att inte röra sig i grupper om mer än tio personer.

