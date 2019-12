Två personer döda i skjutning i Texas

Larmet kom vid 10-tiden, lokal tid, skriver CNN. Då hade tre personer blivit skjutna i West Freeway-kyrkan i White Settlement, en förort strax väster om Fort Worth i Texas.

Polis, räddningstjänst och ambulans ryckte ut till platsen.

Tre skjutna i Texas

Enligt Dallas Morning News dog en av de skottskadade personerna på plats, medan en annan dog på väg till sjukhuset. Ytterligare en person fördes till sjukhus med kritiska skador.

Mike Drivdahl, talesperson vid räddningstjänsten, säger att man tror att skytten är en av de tre skjutna personerna.

– Våra hjärtan och böner går ut till alla familjer som påverkas av händelsen. Vi kommer att fortsätta be för den och fortsätta göra allt vi kan, säger han till Dallas Morning News.

Människor har samlats utanför kyrkan, som har spärrats av.

Drog vapen i kyrkan

WFAA-TV rapporterar att en person drog vapen under söndagens gudstjänst, och avlossade skott två gånger innan en annan person sköt tillbaka. En del församlingsmedlemmar ska ha ryckt in och rusat mot skytten, medan andra gömde sig under kyrkbänkarna.

Guvernören Greg Abbott säger i ett uttalande:

– Platser för tillbedjan ska vara heliga och jag är tacksam för att kyrkomedlemmarna agerade så snabbt mot skytten och hjälpte till att förhindra att fler dog.