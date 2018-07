Rachael Blands, 40, från Cheshire i Storbritannien, satt bredvid sin tvåårige son som lekte med ett gammalt däck när telefonsamtalet kom.

– Jag är ledsen, jag har dåliga nyheter, sa rösten på andra sidan linjen.

Beskedet – hennes bröstcancer hade spridit sig, det fanns ingenting mer att göra.

Rachael berättar att det kändes som att hon skulle gå sönder när hon lagt på och tittade på sin son. Hon insåg att hon förmodligen inte skulle få se honom växa upp.

Foto: Facebook / Rachael Bland

Skriver sina memoarer

Rachael, som är nyhetsuppläsare på brittiska BBC och har en podcast, fick en idé. Hon skulle försäkra att hennes son kommer minnas henne genom att skriva sina memoarer.

– Det var en idé jag har haft enda sedan jag fick samtalet i april, men jag trodde aldrig att jag skulle genomföra det, säger hon.

Rachael Bland Foto: Facebook / Rachael Bland

Nyhetsuppläsaren är nu mitt uppe i att skriva memoarerna för att på så vis hjälpa sin son att navigera genom livet. Hon menar att sonen, genom läsningen, kommer komma ihåg sin mamma bättre än om någon berättar om henne.

– Jag vet inte hur lång tid jag har kvar och vill lämna någonting till honom. Jag hoppas att min personlighet kommer att nå ut genom sidorna, att han kommer höra min röst genom läsningen, säger hon.

"Han ska veta att han kan göra vad han vill"

Rachel började skriva på sina memoarer i förra veckan och är redan uppe i 12 000 ord.

Foto: Facebook / Rachael Bland

– Jag har skrivit fem kapitel och nu har jag kommit till delen där jag är gravid med honom. Det sista kapitlet kommer vara ett avslutande meddelande till Freddie, och det kommer bli svårt. Jag vill att han ska veta att han kan vara vem han vill och göra det han vill, oavsett så kommer jag vara stolt över honom, säger hon.

Foto: Facebook / Rachael Bland

För ung för att förstå

I November 2016 blev Rachael diagnostiserad med bröstcancer. Cancern spred sig till lymfkörtlarna och i April visade testerna att det inte fanns någonting mer att göra.

Hon berättar att det svåraste med det tunga beskedet var att hon samtidigt är mamma – och att hennes son är för ung för att förstå.

Trots sin svåra sjukdom fortsätter Rachael att spela in sin populära podcast "You, Me & The Big C" som hon spelar in tillsammans med andra cancersjuka.