Den svenske tv-mannen greps den 7 januari för det övergrepp som ska ha ägt rum i en park i Coral Springs den 3 januari, då en 13-årig pojke uppger att tv-profilen kommit fram opåkallat och rört honom över könet, utanpå byxorna.

Svensken har hela tiden nekat, men sitter i häktet på Paul Rein detention facility.

Tv-profilen: "Vi gjorde upp allt"

Därifrån berättade han under måndagen för Expressen om det möte han haft med personal från svenska konsultat i Fort Lauderdale.

– Jag satt i en cell med dem. Och vi gjorde upp allt. De skulle skulle ge råd om en advokat och de skaffade fram en sådan. En oerhört dyr, en som dök upp här sen och tog lite uppgifter.

Den nya advokaten är Alan Grinberg.

– Han anses vara bra, och då skaffade jag honom. Han skulle ha betalt, vilket var väldigt mycket, sa tv-profilen.

Grinberg har nu inkommit med sina första dokument i fallet till domstolen i Fort Lauderdale.

I dokumentet finns ett skriftligt nekande (plea of not guilty) till anklagelserna, samt ett krav på att ha rättegång inför jury (demand for jury trial).

Borgen i svenskens fall är satt till nära en miljon kronor. I måndags visste inte tv-profilen hur möjligheterna att kunna komma ut på borgen såg ut.

– Det är detta som advokaten ska ha hand om.

Tv-profilens tredje advokat på en vecka

Tv-profilen tilldelades först en offentlig försvarare, i enlighet med hur rättssystemet i USA fungerar. På kontoret för offentliga försvarare förklarade man i slutet av förra veckan att man bytt ombud på fallet till Challae Porter. Men hon har nu alltså fått lämna ifrån sig fallet till Alan Grinberg.

Expressen söker advokat Grinberg.

På advokatfirmans hemsida skriver man inte så blygsamt:

“Det som skiljer Grinberg från många andra jurister är att han inte enbart har erfarenhet från väldigt komplexa rättsfall, utan han är också otroligt passionerad i sitt jobb. Han är en orädd advokat som förser alla sina klienter med juridisk rådgivning av högsta kvalitet.”