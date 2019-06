”Jag vill säga att ditt liv är i fara. Du måste rädda dig själv genom att betala ett lösenbelopp”.

Så inleds ett hotfullt e-postmeddelande som har skickats ut till slumpmässigt utvalda svenskar de senaste dagarna.

Avsändaren kräver att pengarna överförs i form av bitcoin, vilket är en digital så kallas kryptovaluta. Överföringen ska motsvara drygt 1 900 kronor. Om ingen betalning sker kommer mottagaren att kidnappas, enligt meddelandet.

Även personens familj hotas.

”Om du inte betalar kommer vi att kidnappa dig och be om ett pris mer än din familj. Berätta inte för någon eller tänk på att gå till polisen. Alla dina rörelser övervakas. Vi ger dig två dagar för att skicka pengar”, går det att läsa.

Enligt polisen är det många oroliga personer som har hört av sig och flera polisanmälningar har också upprättats.

Delar av e-postmeddelandet. Foto: Skärmdump

”Jag blev rädd”

En som har fått det hotfulla e-postmeddelandet är småbarnsmamman Jane Söderberg från Östersund.

Jane Söderberg insåg ganska snabbt att e-postmeddelandet inte var på riktigt men hann ändå reagera på en detalj.

– Nog har man fått sin beskärda del av sådana här mejl men oftast är de på engelska eller så märker man att det är på så dålig svenska att någon har översatt med Google translate. Men här var det ändå lite bättre grammatik och om kidnappning och grejer, säger hon.

Tror du att andra människor skulle kunna gå på det här?

– Ja, absolut, det tror jag. Det är ingen tvekan om det. Även om jag själv förstod att det var trams så skriver de ändå att de ska kidnappa en, och de skriver om ens familj, så det är klart att man reagerar.

Jane Söderberg skriver ofta öppet om sin familj i sociala medier. Foto: instagram.com/janemargaretha

Vidare menar Jane Söderberg att det här e-postmeddelandet skruvade upp tonen en aning. Plötsligt blev bluffmejlet väldigt hotfullt och personligt. Hon säger också att hon ofta skriver öppet om sin familj på sociala medier, vilket gjorde innehållet extra påträngande.

– Jag blev alldeles paff och tänkte att ”vad fan är det här?” Det börjar gå lite långt. Jag tänkte att det säkert är många som faktiskt blir rädda. För det är som sagt väldigt personligt.

Polisens kommentar

Polisen säger att e-postmeddelandet är en bluff för att lura människor på pengar.

Liknande utpressningsmejl har cirkulerat tidigare.

Då har avsändaren påstått sig vara från en internationell hackergrupp som meddelar att mottagaren har fått ett virus på sin dator efter att ha porrsurfat. Mottagaren av mejlet hotades då med att filmer som påstås ha spelats in via datorns webbkamera kommer att spridas på nätet om man inte betalade in motsvarande 5 700 kronor i form av bitcoin.

Här hotas mottagaren med kidnappning. Foto: Skärmdump.

Tillvägagångssättet är alltså liknande det som vi har sett de senaste dagarna.

– Det här är samma princip som vi sett tidigare, men då har det varit om exempelvis porrsufande, så detta är ett nytt modus, säger Morten Gunneng, vakthavande befäl vid polisen i region Väst, till Expressens västsvenska edition GT.

Över 100 anmälningar har inkommit bara till polisen väst, men exakt hur många som drabbats av mejlet är oklart.

Polisen är tydlig med att den här typen av e-postmeddelanden bäst förpassas till skräpkorgen. Men har man frågor och vill kontakta polisen är det nummer 114 14 som gäller.

– Vi vill ju meddela att det inte är något att hetsa upp sig över, det är ett massutskick som går till slumpmässiga personer, säger Morten Gunneng till GT.