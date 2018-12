Bakgrunden till protesterna i framför allt den ungerska huvudstaden Budapest är den så kallade ”slavlagen” som röstades igenom av det ungerska parlamentet förra onsdagen.

Lagen gör gällande att arbetsgivare kan tvinga sina anställda att arbeta uppemot 400 timmar övertid – samt stoppa utbetalningar av löner i uppemot tre år.

Som ett resultat av lagen har oppositionen gått ihop och visat sitt missnöje på gatorna.

Nya demonstrationer i Ungern på tisdagen

Under måndagen var 2 000 personer ute och protesterade trots minusgrader. På tisdagen har de fortsatt.

– Jag är här för att jag vill kunna bo här även om tio år, säger demonstranten Denes Hubicsak, 24, som tagit sig till den statliga tv-kanalens lokaler i Budapest, till Reuters.



På tisdagen har protesterna fortsatt i Ungern. Foto: BALAZS MOHAI / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN



Bland demonstranterna finns även studenter som är missnöjda med nuvarande systemet.

– Jag är orolig för att jag inte kommer att kunna gå på ett bra universitet här, säger Dora, 16, till Reuters.

The Guardian rapporterar att ledare för flera olika oppositionspolitiker har börjat samarbeta för att öka pressen på den sittande presidenten Viktor Orbán.

– Vi samarbetar tätt ihop på daglig basis och vi planerar vägblockering och ytterligare demonstrationer om presidenten skriver under den här lagen, säger Tímea Szabó som tillhör partiet LMP (Politics Can Be Different) till tidningen.

Fyra oppositionspolitiker attackerade

I samband med protesterna attackerades fyra oppositionspolitiker av säkerhetsvakter under ett tal. Politikern fick föras från platsen med ambulans, skriver New York Times.

I valet i april tidigare i år vann Viktor Orbán parti, Fidesz, två tredjedelar av platserna i det ungerska parlamentet. Oppositionen menar att det till stor del beror på att det partiet får en stor majoritet av tv-tiden.

– Vi får ingen tv-tid överhuvudtaget. Kan du tänka dig om Jeremy Corbyn var på tv färre än en gång per månad?, frågar sig Balázs Bárány som tillhör Ungerns socialistiska parti.