Kaliforniens guvernör Gavin Newsom utlyste på söndagen nödläge i hela staten.

Bränderna har lett till att mer än två miljoner människor är utan ström, skriver The Guardian.

Nästan 200 000 personer har tvingats lämna sina hem på grund av bränderna.

Utanför San Francisco sprider sig branden som kallas för Kincade. Just nu brinner det över ett 20 000 hektar stort område, rapporterar CNN.

Under fyra dagar har branden förstört 96 fastigheter – både bostäder och kommersiella fastigheter. Brandmännen hade vid ett tillfälle tio procent av branden under kontroll. Branden har dock växt och nu har de endast fem procent under kontroll.

I området ställer starka vindar till det och ser ut att fortsätta göra det under veckan. I Södra Kalifornien väntas det blåsa upp ordentligt igen i mitten på veckan.

En ny brand utbröt i centrala Los Angeles på måndagen, nära Getty Centers konstmuseum. Omkring 500 brandmän jobbar med att försöka släcka branden och tusentals personer behövde evakuera sina hem.

Hollywood frun Gunilla Persson befinner sig i sitt hem i Los Angeles. Hon har ännu inte behövt evakuera men följer uppdateringarna noggrant.

– Vi ligger på gränsen till varning för evakuering. Vi är kanske två minuters bilväg från där man måste evakueras.

Gunilla Persson: Det har aldrig varit så här nära

Gunilla Persson beskriver starka vindar och röklukt.

– Nu är det sådan fruktansvärd vind, det blåser åt alla håll. Vinden kan vända snabbt, men nu blåser det mot havet. Det är därför den sprider sig så snabbt. Jag ser massor av rök. Det är mer rök nu än det var i morse.

Ett stort bekymmer för Gunilla Persson är hur det ska gå med hennes mamma, som vårdas hemma hos Gunilla Persson.

– Jag pratar med räddningstjänsten en gång i timmen för att få reda på hur vi ska göra.

– De säger att de inte har tid att hjälpa till. Men hon brinner inne annars, sa jag. Vissa tycker att vi ska lämna nu när de varnar, andra tycker att vi ska vänta in i det sista. Det är jobbigt för mamma att flytta på sig.

Gunilla Perssons dotter Erika är hemma från skolan som har stängts på grund av bränderna. Under deras tid i Los Angeles har det brunnit flera gånger, men aldrig så här nära inpå, berättar Gunilla Persson.

– Det har aldrig varit så här nära att vi blivit evakuerade, att branden faktiskt kan komma hit.

– Det är totat kaotiskt här. En granne står och sprutar med sin vattenslang, han vill göra så att hela huset och marken omkring blir blött.