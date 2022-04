De ryska invasionsstyrkorna har lämnat området kring Kiev och andra delar av norra Ukraina. Efter sig har de lämnat stor förödelse och mängder av döda civila – misstankarna om krigsförbrytelser är otaliga.

Men att det skulle handla om ett egentligt tillbakadragande är det få som tror. I stället är de allra flesta bedömare överens om att det handlar om ett taktiskt skifte.

– Det är inte läge att invaggas i falsk trygghet. Ryssland omgrupperar bara för att slå till ännu hårdare i östra och södra Ukraina, säger Storbritanniens utrikesminister Liz Truss enligt BBC.

Samtidigt varnar Nato-källor för en förestående ”fasansfull” och ”barbarisk” offensiv. Tankesmedjan Institute for the Study of War skriver att styrkor omfördelas till ”Izium-Slovjansk-axeln”. ”Ryska styrkor kan förbereda för en större offensiv i Donetsk och Luhansk de kommande dagarna, men det är inte troligt att de lyckas samla tillräcklig stridskraft för att bryta igenom de ukrainska försvarslinjerna”.

Människor uppmanas fly

Med bilderna av de ryska styrkornas brutala framfart i Butja, Borodjanka, Irpin och andra platser som Ryssland lämnat i spillror i färskt minne, uppmanar nu ukrainska myndigheter civila att lämna Donetsk, Luhansk och området kring Charkiv.

– Fly medan du fortfarande har chansen, lydde uttalandet från biträdande premiärministern Iryna Veresjtjuk.

BBC:s korrespondent i Luhansk, Jonathan Beale, rapporterar om hur den ryska offensiven intensifieras i området. Han vittnar om långa köer med bilar som försöker ta sig västerut mot den relativa säkerheten. Han vittnar också om hur städernas gator börjar tömmas på folk.

Luhansks guvernör Serhij Haidai säger att 30 000 människor flytt regionen sedan den ryska invasionen inleddes i februari – och sedan Ryssland började fokusera längre österut uppges ytterligare tusentals ha flytt området. Bilder från Kramatorsk, i Donetsk, visar hur desperata människor trängs på stadens centralstation i ett försök att lyckas fly därifrån.

– Vi förväntar oss en fullskalig offensiv inom några dagar, säger Haidai till Sky News och varnar för att det kan bli värre än i Butja, Mariupol eller Irpin.

Enligt Beale kontrollerar nu Ryssland och de ryskvänliga separatisterna omkring 90 % av Luhansk och över 50 % av Donetsk – och överallt ses rök stiga mot skyn. I staden Rubizjne, i västra Luhansk, blir situationen alltmer desperat och gång på gång vädjar guvernören till befolkningen att evakuera.

”Evakueringen sker till ljudet av fiendens vapen”, skriver han på Facebook. ”Luhansks städer ligger i ruiner och tusentals civila finns kvar. Fly nu!”

Enorma förödelsen i Borodjanka

