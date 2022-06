Turkisk tv försöker påverka svenska valet

Nyhetsinslaget om det muslimska partiet Nyans visades förra helgen i den turkiska tv-kanalen Haber Global och har också spridits via sociala medier.

Bara på Youtube har inslaget visats drygt 180 000 gånger under nio dagar.

I nyhetsinslaget uppges bland annat att det kommer att finnas en valurna inför det svenska riksdagsvalet i staden Kulu, där 50 000 röstberättigade turksvenskar är bosatta.

Men detta påstående är felaktigt, enligt svenska ambassaden i Ankara. För tre år sedan stängde nämligen honorärkonsulatet i Kulu – där man tidigare kunnat rösta i svenska val – och därför måste invånare med svenskt medborgarskap i år ta sig till ambassaden i Ankara, generalkonsulatet i Istanbul eller till honorärkonsulatet i Alanya. Honorärkonsulaten i Izmir och i Mersin kommer att tillhandahålla brevröster, enligt svenska ambassaden.

– Med bara 23 000 röster från ett enda valdistrikt kan vi komma in i parlamentet och vara partiet som håller balansen, säger Nyans partiledare Mikail Yüksel, som själv kommer från staden Kulu, i tv-inslaget.

Partiledaren Mikail Yüksel i turkisk tv. Programledaren som presenterade inslaget om partiet Nyans. Murat Ûnver, borgmästare i Kulu.

– Partiet Nyans är Sveriges enda Turkietvänliga parti som tar tydligt avstånd från terrorism, fortsätter partiledaren.

I tv-inslaget intervjuas också borgmästaren i Kulu, och han uppmanar sina landsmän att rösta på Nyans.

– Vi Kulubor stöder fullt ut vår bror Mikail, säger han.

Samtidigt visas texten: ”Ett turkiskt parti i Sverige. Vill ha hjälp av sina landsmän i det svenska valet.”

Reportern: ”Nu väntar han på röster”

Nyhetsinslaget avslutas med att reportern felaktigt påstår att Mikail Yüksels parti kan klara fyraprocentsspärren till riksdagen om alla svenska medborgare med ursprung i Kulu röstar på honom.

– Nu väntar han på röster från sina medborgare, avslutar reportern.

Tv-kanalen Haber Global styrs av azerbadjdanska affärsmän med kopplingar till det högerextrema turkiska partiet MHP, vars militanta ungdomsorganisation Grå Vargarna terrorstämplats i både Frankrike och Tyskland.

För tre år sedan besökte MHP:s partiordförande Devlet Bahçeli Haber Global, och enligt tv-kanalens twitterkonto tackade han då ledningen för deras ”ställningstagande mot terrorister” och berättade att han ”regelbundet följer kanalens sändningar”.

– Det är precis den här typen av separatism vi i Liberalerna har varnat för. Nyans och turkisk statsmedias mål är att skapa splittring i Sverige där turkar och muslimer känner sig alienerade. Nyans mål är att splittra vårt land, det ställer inte jag upp på, säger Liberalernas riksdagsledamot Gulan Avci, som själv kom till Sverige som kurdisk flykting från Turkiet när hon var fem år gammal.

Liberalernas riksdagsledamot Gulan Avci. Foto: ROGER TURESSON / DN TT NYHETSBYRÅN

Hon säger samtidigt att Nyans ägnar sig åt ”helt absurda påståenden och farliga lögner”.

– Det skapar splittring mellan svensk-turkar och majoritetssamhället i Sverige. Allt i syfte att locka väljare i det svenska valet.

– Väljarna måste få veta att en röst på Nyans innebär en röst på Erdogan.

På vilket sätt anser du att Nyans utgör ett säkerhetshot mot Sverige?

– På flera sätt. Genom det nära samarbetet med regimpartiet AKP så kan svensk inrikespolitik påverkas från Ankara via Nyans om de kommer in i våra demokratiska församlingar efter valet. Denna utveckling måste vi ta på mycket stort allvar. Senast vi såg den här typen av infiltrering var via det före detta miljöpartistiska statsrådet Mehmet Kaplan. Vi får inte vara naiva inför den här utvecklingen. Jag hoppas att Säkerhetspolisen noga följer det som sker nu i Sverige.

Hur tycker du att den svenska regeringen hittills har bemött Nyans?

– Socialdemokraterna har inte vågat ta i frågan. De är livrädda för att Nyans tar väljare från dem. Därför sätter sossarna sina egna partiintressen framför Sveriges säkerhet. Det är mycket illa hanterat.

Möte mellan Andersson och Erdogan

På tisdagen möts statsminister Magdalena Andersson och Turkiets president Recep Tayyip Erdogan i Spaniens huvudstad Madrid – där Natotoppmötet inleds på onsdag.

Sveriges statsminister Magdalena Andersson och Turkiets president Recep Tayyip Erdogan kommer att mötas i Madrid under tisdagen.

Så sent som i lördags talade de med varandra i telefon, och efteråt twittrade statsministern:

”Vi enades om vikten av att göra framsteg inför Nato-toppmötet i Madrid nästa vecka, där jag ser fram emot att träffa president Erdogan och andra allierade ledare.”

– Nu deltar ju Sverige - och Finland - inte i själva toppmötet, men vid de punkter på agendan där de två partnerländerna är inbjudna eller om det ordnas separata kontakter med Turkiet, så gäller det för Magdalena Andersson att framhålla att hon tar den turkiska oron för terrorhotet på största allvar, konstaterar Ann-Sofie Dahl, docent i internationell politik och medlem av tankesmedjan Atlantic Council – samtidigt en av Sveriges främsta experter på NATO och säkerhetspolitik.

Ann-Sofie Dahl, docent i internationell politik och medlem av tankesmedjan Atlantic Council. Foto: Malin Kihlström/Pressbild

– Med ett genombrott av något slag skulle Erdogan förstås hamna i det rampljus där han helst av allt vill vara, och ett nytt datum för behandling av ansökningarna skulle kunna bokas in. Men det är nog ett väl optimistiskt scenario.

Justitieministern: ”Extremt farligt”

Justitieminister Morgan Johansson uttalade sig nyligen för Expressen om partiet Nyans och kallade det för ”extremt farligt”.

Justitieminister Morgan Johansson. Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Det verkar vara ett parti som vill splittra och slå in en kil mellan muslimer och övriga samhället. Vi har totalt motsatt uppfattning. Vi måste ha en politik som håller samman oavsett vilken religion du tror på.

Morgan Johansson avfärdade samtidigt bilden som Nyans ledare Mikail Yüksel ger av Sverige, som rasistiskt och islamofobiskt.

– Det är totalt fel, påstår jag. Men jag vet att de försöker sätta den bilden med hjälp av influensers utomlands, sa justitieministern.

Förnekar koppling till Erdogans parti

Partiet Nyans partiledare Mikail Yüksel – som inför valet 2018 uteslöts från Centerpartiet efter att det kommit fram att han haft kopplingar till den turkiska, högerextrema gruppen Grå vargarna – säger nu till Expressen att partiet vill nå ut till turkisktalande svenskar.

Mikail Yüksel, partiledare för Partiet Nyans. Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Därför är det viktigt att få utrymme i turkiska nyheter som följs av svenskturkar. Vi har också varit på somaliska, bosniska, pakistanska och arabiska nyheter. Vi provar nya metoder för att nå ut till fler grupper.

Mikail Yüksel förnekar samtidigt att det skulle finnas några kopplingar mellan Nyans och Erdogans parti AKP.

– Jag har aldrig haft kontakt med någon från AKP. Hade vi haft kopplingar så hade jag inte dolt det. Jag är helt övertygad om att folk vet att jag är en ärlig politiker. Men jag ser inget problem med att föra dialog med alla partier i Turkiet.

Har Nyans fått något ekonomiskt stöd från AKP?

– Nej, Partiet Nyans intäkter består bara av medlemsavgifter och donationer från våra sympatisörer. Jag och mina partivänner har donerat stora summor.

Vad svarar du dem som menar att Nyans utgör ett säkerhetspolitiskt hot mot Sverige?

– Jag vill bara skratta. Det är ett rasistiskt påstående av politiker som är oroliga för att tappa röster till oss. Men jag är inte förvånad. Jag har räknat med allt detta när vi bestämde oss starta Partiet Nyans. För oss går Sveriges intresse före allt annat.

Justitieminister Morgan Johansson beskrev nyligen Nyans som ett ”hot mot det öppna samhället” och som ett parti som vill splittra. Vad svarar du honom?

– Det är Socialdemokraterna som är ett hot mot det öppna samhället. Socialdemokraterna bedriver häxjakt mot muslimer och har politiker och ministrar som har nära kontakt med terrororganisationen PKK.

Mikail Yüksel hänvisar bland annat till avslöjandet om att försvarsminister Peter Hultqvist haft ”samröre med PKK”.

Partiet Nyans vill bland annat att muslimer ska skrivas in som nationell minoritet i grundlagen och att islamofobi ska få en egen brottsrubricering.

Ranstorp: Splittrande och polariserande politik

Magnus Ranstorp, terrorforskare vid Försvarshögskolan, säger att partiet Nyans hade nära koppling till den största påverkans- och informationskampanj som förts i utlandet mot Sverige – då det felaktigt påstods att myndigheterna kidnappar muslimska barn.

Terrorforskaren Magnus Ranstorp. Foto: JESSICA GOW/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Nyans för en splittrande och polariserande politik som ställer grupper mot varandra och där partiledaren ofta går till personangrepp mot meningsmotståndare som kritiserar partiet. Det sätter också fokus på utländsk inblandning och desinformationskampanjer. Utländsk finansiering av europeiska och nationella politiska partier bör förbjudas, säger han.

Hur tror du att det kommer att gå för Nyans i valet i höst?

– Svårt att säga. De har viss möjlighet i några kommuner, framför allt har man värvat lokala inflytelserika personer. Men om det går dåligt så är det nog sannolikt att de imploderar och kommer på historiens sophög.