Sverige och Finland ansökte tillsammans om att få gå med i militäralliansen Nato. 28 länder ratificerade de två skandinaviska nykomlingarna rekordsnabbt. Men sen tog det stopp.

Sedan hängdes en docka liknande den turkiske presidenten under en demonstration i Stockholm och Koranen brändes.

Processen mot ett svenskt Natomedlemskap backade.

Kvar på samma plats som innan stod Finland, och när finnarna uttryckte att de kopplades loss från Sverige tillät Turkiet att Finland gick före.

– Finland hade en konstruktiv hållning både när det kom till hanteringen av PKK och Gülen-rörelsen (FETO), lyftandet av restriktioner rörande försvarsindustrin och inkluderingen av Turkiet i olika program inom EU, säger Ibrahim Kalin till statliga nyhetsbyrån AA.

Finland med sin konstruktiva attityd antog en ”mer transparent och givande hållning” rörande Turkiets krav, fortsätter han.

Finlands president Sauli Niinistö har tidigare sagt att Turkiets ja inte handlat om något ”köpslående” från Finlands håll, exempelvis genom vapenexport eller annat.

Turkiet: Svensk juridik ett hinder

Ibrahim Kalin är president Erdogans talesperson och har till den statliga nyhetsbyrån AA lagt ut ordet kring den svenska och finska Natoprocessen.

Han säger att dörren för Sverige inte är stängd, men att det är upp till Sverige att agera.

– Dörren är inte stängd gentemot Stockholm, men hur processen kommer fortskrida, dess fart och när den kommer att vara avslutad beror på de steg som Sverige tar.

Turkiets syn på saken är att Sveriges nya regering är ”uppriktig och noggrann” i sina försök att leva upp till avtalet – men att problemet är juridiken bakbinder dem.

– De (den svenska regeringen red.anm) har inte tillräckliga verktyg att agera, säger Ibrahim Kalin.

Indikationer på att Sverige släpps med

Det är enligt honom först efter att Sveriges nya terrorlagstiftning kommer på plats 1 juni som Sverige kommer få större befogenheter att tillmötesgå Turkiets krav. De nya lagarna kommer bland annat innebär att det går att åtala människor som tillhör organisationer som av Sverige klassas som terrororganisationer, likt PKK.

– När lagen är på plats om cirka två månader, så kommer det att bli möjligt för dem (Sverige red.anm) att ta mer beslutsamma, konkreta och givande steg att adressera vår oro rörande vårt lands säkerhet.

Regeringskällor till Expressen har under veckan sagt att Billström fått indikationer om att Sverige kommer släppas in i samband med toppmötet med Vilnius. Men utrikesminister Tobias Billström ville under onsdagen inte bekräfta att några sådana signaler har getts.

– När vi hade det här samtalet så skedde det 15 minuter innan den här presskonferensen. Så fokus låg mer på separationen mellan Sverige och Finland. Det jag tog upp med honom var naturligtvis den starka svenska åsikten att vi anser att vi har uppfyllt våra antaganden inom ramen för memorandumet, och att vi förväntar oss att Turkiet också ratificerar vår ansökan, sa Billström då.