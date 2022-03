”Tunga styrkor inte långt bort – spänd stämning”

Trots rapporter om logistiska problem för Ryssland och en konvoj som står still säger nu allt fler bedömare att de tror att en fullskalig attack mot huvudstaden är att vänta.

Den Washington-baserade tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) skriver i sin bedömning på tisdagen att ”ryska styrkor koncentrerats i Kievs östra, nordvästra och västra utkanter för ett frontalangrepp på Kiev inom 24 till 96 timmar.”

Expressens Magnus Falkehed är tillsammans med fotograf Niclas Hammarström på plats i utkanten av Kiev.

– Det är en mycket mer befäst stad än den var förra veckan när Expressens team var på plats, säger Magnus Falkehed och tillägger:

– Mot de aktiva fronterna är det mycket aktivitet att förstärka staden med check-points och liknande.

”Ett smutsigt krig”

Just nu slussas människor ut ur staden och Magnus Falkehed säger att människor är oroliga. Flera försök att upprätta humanitära korridorer har misslyckats för att Ryssland inte har respekterat vapenvilan.

Det är fortsatt oklart om dagens utlovade vapenvila kommer att respekteras.

– Det är ett väldigt smutsigt krig, säger Falkehed.

Ryssland motsätter sig att journalister får tillträde till flera av de områdena som evakueras säger Magnus Falkehed.

Runt lunchtid på onsdagen var de ryska styrkorna en mil ifrån där Expressens team befinner sig.

– De tunga styrkorna är inte långt bort. Situationen är extremt spänd, säger Magnus Falkehed.

Under onsdagsmorgonen föll bomberna över Kiev och huvudstadens förorter. Under onsdagen uppgav det brittiska försvarsdepartementet att striderna i nordvästra delarna av Kiev fortsätter, men utan några betydande genombrott för de ryska styrkorna.

