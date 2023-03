Tullens larm: Allt vanligare med unga smugglare

På tre år har antal ärenden där barn och unga under 18 år misstänks fördubblats. I verkets statistik syns även en ökning av misstänkta barn som är under 15 år. För tre år sedan involverade bara fyra utredningar barn under 15, medan det år 2022 hade ökat till 29 ärenden, skriver Tullverket i ett pressutskick.

”Statistiken indikerar att smugglingen kryper neråt i åldrarna. Vi ser flera exempel där de misstänkta bara är 12–13 år. Vi vill flagga för den här utvecklingen för att göra vuxenvärlden medveten om vad som pågår”, säger Lina Andersson, biträdande chef på Tullverkets kriminalavdelning, i pressmeddelandet.

Merparten av smuggelbrotten begås på nätet. I 85 procent av tullens ärenden har det beställts exempelvis narkotika, explosiva varor, knivar eller e-cigaretter.

Tullen inför nu nya rutiner för kontakter med socialtjänsten för att bättre komma åt de unga smugglarna – som inte är straffmyndiga. Särskilda utredare med inriktning mot unga ska utbildas, och de muntliga överlämningar som görs ska kompletteras med skriftliga, så att ärenden med unga inte ”faller mellan stolarna”, skriver myndigheten.