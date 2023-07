Tui ställer in alla flyg till Rhodos

Beslutet från Tui gäller från samtliga avgångar i Europa.

– Det här gör vi inte får att det är farligt på Rhodos utan för att få prioritera våra resurser för de som är plats på ön, säger Adam Györki, presschef på Tui.

Samtliga nordiska resenärer på Rhodos fick under måndagen erbjudande om att åka hem med evakueringsflyg till Billund i Danmark.

– Planet rymmer strax under 200 passagerare. Det är för de som vill lämna tidigare än hemresan var planerad, säger Adam Györki.

För de som har planerad avresa till Rhodos på lördag eller söndag kommer Tui tillåta fri av- och ombokning.

Apollo och Ving: Ändrar inte vårt beslut

Resebolaget Apollo flyger fortsatt till Rhodos, men inte de brandhärjade områdena.

– Vi har ställt in våra resor till de berörda områdena sedan i söndags. Och vi har ställt in resorna hela veckan ut. Men vi har inte ställt in några resor till övriga delarna av Rhodos. De går precis som vanligt, säger Martina Krantz, pressansvarig Apollo.

Förs det diskussioner om ett förändrat beslut?

– Nej det gör det inte. Vi har fattat det här beslutet, det skulle vara om det sker en förändring.

Även Ving kommer flyga till Rhodos som planerat.

– Vi har dock inga resor till de områden som är brandhärjade. Det är inställt fram till den 6 augusti och kanske längre beroende på vad som händer, säger Charlotte Hallencreutz, informatör på Ving.