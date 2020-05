Diskussionerna mellan regeringen och riksdagspartierna påbörjades under söndagen, varade långt in på kvällen och återupptogs under måndagsförmiddagen.

Det verkade då inte finnas någon snabb överenskommelse i sikte.

Så startar Finland öppningen med restauranger och folksamlingar

Men tidigt under måndagskvällen kom beskedet att förhandlingarna var avslutade och att det finns en överenskommelse. Halv sju svensk tid kommer denna att presenteras under en presskonferens.

På presskonferensen berättades det att landet nu kommer tillåta folksamlingar på upp till 50 personer från den 1 juni. Samtidigt så kommer restauranger att börja öppna gradvis.

Från den 1 juni kommer även utlåningsverksamhet att tillåtas på biblioteken och ungdomsverksamheter kommer att öppna upp.

För personer över 70 år är rekommendationen att fortsätta undvika kontakt.

Den nya avtrappningen gör att restriktionerna kommer att påminna om de som finns i Sverige.

Sedan tidigare är det beslutat att grundskolor ska börja öppna den 14 maj. Finansminister Katri Kulmuni berättade under presskonferensen att det kommer att behövas stiftas ny lagstiftning och krävas nya stödpaket när verksamheterna öppnas upp, rapporterar Svenska Yle.

Statsminister Sanna Marin: ”Stora och omfattande frågor”

– Det är omfattande och stora frågor som det tar tid att gå igenom. Våra diskussioner har varit livliga och grundliga, sa statsminister Sanna Marin till Svenska Yle tidigare under måndagen, när hon var på väg in i regeringsbyggnaden Ständerhuset för att fortsätta diskussionerna.

Hon menade att de utdragna mötena inte har att göra med oenighet mellan partierna om hur man ska öppna upp samhället på nytt, utan att det snarare beror på omfattningen i frågan.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) uttalade sig till Svenska Yle om vikten av att vara noggrann i processen att häva restriktionerna.

Justitieministern om svåra balansgången

– Å ena sidan är vi i det goda läget att vi kan börja lätta på restriktioner, å andra sidan måste vi beakta balansgången. Det kräver mycket diskussion och det gör förhandlingarna utdragna, sa Anna-Maja Henriksson till Svenska Yle, som rapporterar att regeringen utgår från en sekretessmarkerad rapport, som beskriver en exit-strategi från restriktionerna, i diskussionerna.

Svenska Yle listar dock några av de områden som regeringen har diskuterat.

Det handlar bland annat om att öppna skolor och gymnasieskolor, när man ska öppna offentliga utrymmen som bibliotek, när man kan tillåta över tio personer att samlas på nytt, när man på nytt får resa fritt över landsgränserna, när man kan häva rekommendationerna om att inte resa inom landet, när kaféer och restauranglokaler kan öppnas på nytt och när människor kan vara trygga med att träffa sina äldre släktingar igen.

