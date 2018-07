Trumps val kan bli seger för abortmotståndarna

Michele Sterlace-Accorsi är jurist, feminist – och registrerad demokrat. Ändå valde hon att lägga sin röst på republikanen Donald Trump i presidentvalet 2016.

Visst fanns det saker som hon upplevde som kvinnofientliga och mycket i hans politik som hon inte höll med om, men till skillnad från Hillary Clinton var han ”pro-life”. En person som är emot rätten till abort.

– Han var inte en perfekt kandidat på något sätt. Som feminist var det svårt att se någon ursäkt till vissa av de groteska saker han sagt om kvinnor. Men alternativet var Hillary. Jag skulle inte ens kalla henne ”pro-choice” – någon som förespråkar kvinnors rätt till abort. Hon är för aborter, säger hon.

I slutändan var det som avgjorde valet för fyrabarnsmamman Michele Sterlace-Accorsi. Och det är hon glad för i dag.

– Donald Trump har gjort några fantastiska saker och han har gjort några hemska saker, precis som alla presidenter. Men han är den president som varit mest ”pro-life” i USA:s historia.

Michele Sterlace-Accorsi. Foto: PRIVAT

När president Trump i dag meddelar vem han vill se som ny domare i Högsta domstolen är det ett val som kan påverka USA i årtionden framöver. Och ett val som med största sannolikhet gör USA mer konservativt.

Den lediga platsen i Högsta domstolen uppstod efter att domaren Anthony Kennedy, 81, tidigare i somras meddelade att han vill gå i pension. Han var känd som en mittenledamot. Visserligen mer konservativ än liberal men någon som också röstat för hbtq-rättigheter och kvinnors rätt till abort och därmed fick en tung vågmästarroll. Hans röst var till exempel avgörande när domstolen legaliserade samkönade äktenskap och han har röstat för att abort ska förbli lagligt. Oavsett vem Trump väljer från sin lista kommer personen att stå längre till höger än Anthony Kennedy vilket gör att domstolen får en tydlig majoritet av konservativa röster.

En av de mest brinnande frågorna är just rätten till abort. Kvinnorättsorganisationer i USA fruktar att ”Roe v. Wade” – lagen från 1973 som gjorde abort lagligt i hela USA – nu står på spel. Och även om lagen blir kvar menar många att konservativa stater kommer ta chansen att försöka införa fler och ännu hårda regleringar till aborträtten som i praktiken försvårar för kvinnor att göra abort.

Trumps val måste godkännas av senaten där republikanerna har en majoritet med 51 av 100 platser. Flera organisationer som Planned Parenthood och NARAL Pro-Choice America har försökt pressa senatorerna att bara godkänna relativt liberala kandidater genom tv-kampanjer i deras respektive delstater. En tydlig majoritet, över 60 procent av amerikanerna, vill ha kvar rätten till abort visar färska undersökningar, och senatorerna är beroende av folkets röster i höstens mellanårsval.

– Det är ett oerhört viktigt val som Trump står inför. Enormt, konstaterar Michele Sterlace-Accorsi.

Tusentals abortmotståndare under en demonstration i Washington DC 2017. Foto: ERIN SCOTT / POLARIS

Hon är ordförande för organisationen FCLNY, Feminists choosing Life of New York, och tillhör dem som vill att ”Roe v. Wade” helt rivs upp.

– Det handlar inte om att vara konservativ. Jag är inte konservativ men det kan inte få vara en grundläggande rättighet att få döda sitt eget ofödda barn. Vi måste ta tag i problemen som ligger bakom aborter, som fattigdom eller att många upplever att de måste välja mellan barn och karriär. Det är att stå upp för kvinnor, säger hon.

Trump gick från ”pro-choice” till ”pro-life” när han meddelade att han ville bli president. Flera kända abortmotståndare var skeptiska och ifrågasatte om engagemanget var äkta.

Under primärvalet i Iowa uppmanade den stora anti-abortorganisationen Susan B. Anthony sina anhängare att rösta på ”vem som helst förutom Trump”. Men Trump har överbevisat dem också. Nyligen sa organisationens ordförande Marjorie Dannenfelser att hon aldrig varit så lycklig över att ha haft fel – och kallade liksom Michele Sterlace-Accorsi Trump den ”mest pro-life-vänliga presidenten USA någonsin haft”.

Redan första dagen i Vita huset undertecknade han en exekutiv order som stoppade federalt stöd till internationella organisationer som stöder aborter. Mike Pence blev den första vicepresidenten någonsin att delta i den årliga anti-abort-marschen "March of life" och Trump startade snabbt ett krig mot Planned Parenthood för att stoppa allt federalt stöd till vårdklinikerna så länge de fortsätter att utföra aborter.

Presidenten har dessutom redan valt en konservativ domare, Neil Gorsuch, till Högsta domstolen, vilket han själv räknar till sina största framgångar. Till skillnad från tidigare presidenter har han sagt rakt ut att han vill utnämna pro-life-domare till högsta instansen – vilket motiverar USA:s starka anti-abortrörelse att kämpa för att republikanerna behåller makten i senaten under hela Trumps tid i Vita huset.

– När jag kandiderade lovade jag att stå upp för livet och som president är det precis vad jag har gjort. Jag har hållit mina löften och jag tror att alla här förstår det, sa Trump under Susan B. Anthony Campaign for Life Gala i våras.

Domarna i USA:s Högsta domstol. Sittande från vänster: Ruth Bader Ginsburg, avgående Anthony Kennedy, John Roberts, Clarence Thomas och Stephen Breyer. Stående från vänster: Elena Kagan, Samuel Alito, Sonia Sotomayor och Neil Gorsuch. Foto: J. SCOTT APPLEWHITE / AP TT NYHETSBYRÅN

TILLÄGG: HÖGSTA DOMSTOLEN Till USA:s högsta domstol väljs domarna på livstid. För närvarande består domstolen av fyra konservativa domare: • John Roberts, 63, utnämnd av George W. Bush, tillträdde 2005. • Clarence Thomas, 70, utnämnd av George Bush den äldre, tillträdde 1991. • Samuel Alito, 68, utnämnd av George W. Bush, tillträdde år 2006. • Neil Gorsuch, 50, utnämnd av Donald Trump, tillträdde år 2017. Och fyra liberala domare: • Ruth Bader Ginsburg, 85, utnämnd av Bill Clinton, tillträdde 1993. • Stephen Breyer, 79, utnämnd av Bill Clinton, tillträdde 1994. • Sonia Sotomayor, 64, utnämnd av Barack Obama, tillträdde 2009. • Elena Kagan, 58, utnämnd av Barack Obama, tillträdde 2010. • Avgående Anthony Kennedy, 81, har ofta haft en vågmästarroll. Utnämnd av Ronald Reagan, tillträdde 1988. Visa mer Visa mindre

