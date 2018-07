Trumps ultimatum: Lämna USA – med eller utan barn

Den nya ordern kritiseras av människorättsjurister som menar att det nya direktivet förhindrar föräldrar som separerats från sina barn att söka asyl i USA.

I maj och juni separerades drygt 2 000 barn från sina föräldrar på gränsen till USA – något som fick många att rasa. Den 20 juni vikte sig president Donald Trump och beslutade att stoppa familjeseparationerna.

Nu har Trumps administration gett nya direktiv till personalen i flyktingmottagningen. Enligt en handling som NBC News tagit del av instrueras de till att ge de föräldrar som separerats från sina barn två alternativ; lämna landet med eller utan barn.

Det nya direktivet hindrar dessa föräldrar att återförenas med sina barn medan de väntar på sitt asylbesked, något som har efterfrågats av tusentals flyende familjer från Centralamerika, skriver NBC News.

Kritiker: Hindras från att söka asyl

Människorättsförespråkare säger att beslutet innebär att när föräldrar nu tvingas lämna landet med eller utan barn, hindras de från att söka asyl.

– Ett barn bör aldrig hållas gisslan för att tvinga en förälder att avstå sin lagliga rätt att söka asyl, säger Wendy Young, ordförande för organisationen Kids in Need of Defense till NBC News.

Familjer som har kommit till USA för att söka asyl efter att Donald Trump avslutade familjeseparationerna hålls tillsammans i förvar medan de väntar på beslut om antingen asyl eller utvisning.