Trumps tidigare rådgivare: ”Sessions ljög om ryssmöte”

President Donald Trump och justitieminister Jeff Sessions stöttade båda ett förslag, som lades fram under presidentvalskampanjen 2016. Förslaget innebar att Trump skulle träffa den ryske presidenten Vladimir Putin.

Det hävdar advokaterna till Trumps tidigare rådgivare George Papadopoulos i en domstolsinlaga, rapporterar flera amerikanska medier.

Sent på fredagen, lokal tid, lämnade Papadopoulos advokater in domstolsinlagan där förre Trumprådgivaren officiellt motsäger Sessions vittnesmål under ed i USA:s kongress, rapporterar CNN.

Inlagan innebär alltså en anklagelse om att justitieministern ljög i sitt vittnesmål.

George Papadopoulos, tidigare rådgivare till Donald Trump. Foto: TWITTER

Går helt emot Sessions vittnesmål

Beskrivningen går nämligen helt emot Sessions vittnesmål i november om att han motsade Papadopoulos förslag på ett möte 31 mars 2016, konstaterar Reuters. Trump har sagt att han inte minns vad som hände på mötet.

Enligt dokumenten ska Trump ha nickat gillande när Papadopoulos föreslog ett möte, medan Sessions ”verkade gilla idén och sa att kampanjen borde titta närmare på den”.

Anklagelserna mer framträdande

Anklagelserna om eventuellt samröre mellan Ryssland och Trumpkampanjen har successivt hamnat i det främsta politiska rummet.

I ett senatsförhör i juni förra året förnekade Sessions dock att han hade haft några olämpliga kontakter med Ryssland.

