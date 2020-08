Trumps syster: ”Man kan inte lita på honom”

Inspelningen gjordes i smyg av Mary L. Trump, Donald Trumps brorsdotter, under ett samtal hon hade med sin faster Maryanne Trump Barry där hon reagerade på hur hennes bror agerar som USA:s president.

– Hans förbannade twittrande och lögner, förvrängandet av händelser, bristen på förberedelser... herregud, säger Maryanne Trump Barry på inspelningen enligt Washington Post.

Maryanne Trump Barry har aldrig uttalat sig offentligt om några meningsskiljaktigheter med brodern Donald, men tonen är hård i samtalet med brorsdottern Mary L. Trump.

– Han har inga principer. Inga, säger Maryanne Trump Barry om Donald Trump och fortsätter:

– Donald är grym.

Maryanne Trump Barry.

Trumps reaktion: ”Varje dag är det något nytt, vem bryr sig?”

Mary L. Trumps bok ”Too Much and Never Enough”, en exposé om Trump-familjen, släpptes förra månaden. Trump-familjen försökte förgäves stoppa boken från att publiceras. Det var när Washington Post frågade Mary L. Trump om källorna till några av påståendena i boken som hon tillhandahöll inspelningar och transkriberingar av konversationer som hon gjort inklusive sånt som inte kom med i boken, däribland konversationen med hennes faster Maryanne Trump Barry.

När Washington Post bad Vita huset om en kommentar om inspelningarna svarade presidenten senare skriftligen:

”Varje dag är det något nytt, vem bryr sig?”

Donald Trump sade så här om sin syster för fyra år sedan:

– Vi har skilda åsikter, men hon är en mycket respekterad domare.

Mary L. Trump har tidigare sagt att hon anser att hennes farbror Donald Trump är olämplig som president och att hon kommer att göra allt i sin makt för att få Joe Biden vald.