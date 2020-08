Trumps syster kallar Ivanka ”mini-Donald”

Inspelningen gjordes återigen av Mary L Trump, Donald Trumps brorsdotter, under ett samtal hon hade med sin faster Maryanne Trump Barry.

I inspelningen kritiserar Maryanne Trump Barry Ivanka Trump för att hon för två år sedan lade upp en Instagram-bild på sig själv kramandes ett av sina barn samma dag som det rapporterades att migrantbarn separerades från sina familjer vid gränsen till USA.

– Den där förbannade Ivanka lade upp den där ”madonna med barn”-bilden på Instagram samtidigt som dagens stora nyhet var hur barn slets från sina familjer, säger Maryanne Trump Barry i inspelningen.

Hon säger senare:

– Ivanka bryr sig bara om sig själv. Hon är en mini-Donald, hon har alltid varit hans favorit.

Donald Trumps syster Maryanne Trump Barry.

Maryanne Trump Barry kallar Donald Trumps son Eric ”idiot”

Maryanne Trump Barry har även hårda ord för Donald Trumps son Eric som hon kallar för ”en idiot”.

Mary L Trump släppte nyligen boken ”Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man”, en bok som är mycket kritisk mot Trump-familjen i allmänhet och Donald Trump i synnerhet. Mary L Trump har i samband med bokpubliceringen tidigare släppt inspelningar av samtal hon haft med Maryanne Trump Barry. I dessa beskrev Maryanne Trump Barry Donald Trump som en lögnare och fullblodsegoist.

– Man kan inte lita på honom, sade hon i de tidigare inspelningarna.

