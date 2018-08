Trumps svärföräldrar en del av "kedjeinvandringen"

Under en privat ceremoni i New York i torsdags svor Melania Trumps föräldrar Amalija Knavs, 73, och Viktor Knavs, 74, eden och blev formellt amerikanska medborgare.

– Allt gick bra och de är väldigt tacksamma och uppskattar denna underbara dag för deras familj, säger Michael Wildes enligt CNN.

Nyheten fick stor uppmärksamhet – inte minst som Donald Trump är emot sättet de fick sitt medborgarskap på.

Amalija och Viktor Knavs kommer från början från Slovenien. Eftersom deras dotter blev amerikansk medborgare, strax efter att hon gift sig med Donald Trump 2005, kunde föräldrarna söka green card och tills vidare bo lagligt i USA. Efter minst fem år som permanent boende i landet hade föräldrarna sedan chans att ansöka om medborgarskap.

Det är det vanligaste sättet att bli amerikansk medborgare om man inte är född i landet – att åberopa nära kopplingar till en familjemedlem som är medborgare.

Trump har kallat det "kedjeinvandring"

Enligt parets advokat har föräldrarna inte blivit särbehandlade, utan följt den vanliga proceduren.

– Ansökan, proceduren och intervjuerna skilde sig inte åt från någon annans, säger Michael Wildes under en pressträff.

Det anmärkningsvärda är att president Trump försökt stoppa den vägen till amerikanska pass. Trump har kallat det ”kedjeinvandring” och hävdat att den skadar för USA. Han vill minska kvoten rejält och i fortsättningen bara låta äkta makar eller minderåriga utnyttja den rätten. Istället vill presidenten att en stor majoritet av de som invandrar till USA ska ingå i kvoten som är meritbaserad.

– Kedjeinvandring kan inte tillåtas vara en del av någon lagstiftning om invandring, twittrade han i september förra året.

"Tror starkt på familjeåterförening"

Svärföräldrarnas advokat säger att han är kritisk till Trump-administrationens invandringspolitik:

– Jag tror starkt på principen familjeåterförening, som är en grund i vår immigrationspolicy och våra lagar och har fört miljoner människor lyckosamt till vårt land, säger han enligt CNN.

När advokaten i veckan fick frågor kring presidentens uttalanden om ”kedjeinvandring” svarade han:

– Jag kan inte kommentera presidentens politik när det gäller mina klienter men jag har stått upp mot presidentens immigrationspolicy personligen.

Amalija Knavs arbetade tidigare i en textilfabrik och Viktor Knavs var bilförsäljare, men nu är båda pensionerade. Paret är bosatt i New York men åker ofta till Washington sedan Trump blev president. Viktor Knavs, som bara är två år yngre än sin svärson, besöker ofta Vita huset och har flugit med Donald Trump på Air Force One till hans privatklubb Mar-a-Lago i Florida och golfresort i New Jersey.