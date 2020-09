Trumps stäms av sin brorsdotter

Enligt Mary Trumps ansökan om stämning, som hon lämnade in till domstol i New York under torsdagen, har Donald Trump tillsammans med andra släktingar gjort sig skyldig till grovt bedrägeri.

I somras släpptes Mary Trumps bok ”Too much and never enough: How my family created the world's most dangerous man”.

Den skildrar familjen Trumps liv, och i den påstår Mary Trump att presidenten är ”psykologiskt djupt skadad” på grund av hans uppväxt.

Flera av anklagelserna i stämningsansökan återfinns i boken.

När boken kom ut i somras tillbakavisade Trump anklagelserna kraftigt och kallade Mary Trump för ”en röra”.

