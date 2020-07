Trumps rådgivare kallade radiovärd för N-ordet

Den 10 juli beslutade president Donald Trump att benåda sin rådgivare Roger Stone, som i början av året dömdes till tre år och fyra månaders fängelse för sju brott som han begått under specialåklagare Robert Muellers Rysslandsutredning.

Radiovärden: ”Antar att der var mer än bara tursamhet”

Bland annat hade han ljugit för åklagarens utredare och försökt påverka vittnen.

Efter en dryg vecka i frihet har Roger Stone nu skapat nya rubriker i samband med en intervju han gjorde hos radioprogrammet The Mo'Kelly Show under lördagskvällen amerikansk tid, vilket Mail Online har rapporterat om.

Morris O'Kelly grillade Roger Stone kring frågan om hur han såg på Donald Trumps beslut att benåda honom.

– Det är tusentals människor som blir orättvist behandlade varje dag. Fan, ditt nummer råkade bara dras i lotteriet. Jag antar att det var mer än bara tursamhet, Roger, eller hur?

Hörs prata med annan person och säga ”negro”

Radiovärdens utspel mötte av tystnad från Roger Stone.

Sedan hörs vad som låter som Roger Stones röst säga till en annan person:

– I don't really feel like arguing with this negro.

Radiovärden frågar vad Roger Stone sa och möts av tystnad i 40 sekunder innan Stone plötsligt återvänder och förnekar att han kallat honom för ”negro”.

– Det gjorde jag inte. Du har förlorat förståndet.

Trumps beslut att benåda honom har kritiserats för vänskapskorruption, av bland andra demokraten Adam Schiff som sa:

– Trump gör det tydligt att vi har två rättssystem i USA: Ett för hans kriminella vänner och ett för alla andra.

LÄS MER: Trump upphäver fängelsestraffet för tidigare rådgivare

LÄS MER: Trumprådgivaren Roger Stone döms för sju brott