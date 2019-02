Det var natten mot onsdag svensk tid som USA:s president Donald Trump höll årliga State of the Union-tal. Det blev det tredje längsta i amerikansk historia, bara Bill Clinton har talat längre.

Amerikanska faktagranskare gick snabbt igenom talet och hittade överdrifter och felaktigheter. Något annat var kanske inte att vänta.

Men för den som är van vid Trumps twitter-flöde så bjöd också talet på många optimistiska och positiva ögonblick. Och en del ämnen som kanske överraskar. Här kommer några exempel:

1. Hyllningen till kvinnorna:

Demokraternas kvinnor kom klädda i vitt. De gillade president Trumps konstaterande att rekordmånga kvinnor nu sitter i kongressen. Foto: SHAWN THEW / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Det var ögonblicket som många av tv-bolagen uppmärksammade direkt efteråt. Det började när Trump noterade att 58 procent av nyskapade jobb gick till kvinnor. Jublandet startade där och blev ännu högre när han konstaterade att fler kvinnor än någonsin var ute i arbetslivet.

– Ni kommer att gilla detta, konstaterade han korrekt när han slutligen underströk att det fanns mer kvinnor i kongressen än någonsin förr.

Att de flesta av dem var politiska motståndare och klädd i vitt för kvällen, tog han med ro och ett leende.

2. Allsång i kongressen:

Judah Samet - i mitten - hyllades med allsång. Han är en överlevande från nazisternas koncentrationsläger och fyllde 81 år i tisdags. Foto: ANDREA HANKS / THE WHITE HOUSE / POLARIS/IBL POLARIS

Donald Trump valde att uppmärksamma den växande antisemitismen och hade bjudit in en överlevande från dödsskjutningen i en synagoga i Pittsburgh i höstas som dessutom överlevt nazisternas koncentrationsläger. Judah Samet satt på läktaren. Vad mer: han fyllde 81 år samma dag som talet hölls. När presidenten berättade det, så började politikerna - republikaner och demokrater - att sjunga ”Happy Birthday, to you!”

– De skulle inte ha gjort det där för mig! noterade presidenten.

Ett spontant tillägg i talet. Och antagligen sant.

3. Humanare fängelsestraff:

Alice Johnson - till vänster - benådades i fjol av president Donald Trump. Hon fick stående ovationer under hans tal. Foto: ERIK S. LESSER / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Ett annat rörande ögonblick kom när president Donald Trump uppmärksammade en annan gäst: Alice Johnson, 63 år. Hon benådades av presidenten i fjol efter att ha suttit sedan 22 år, dömd för ett narkotikabrott.

– När jag såg Alices vackra familj som mötte henne vid fängelseportarna, kramande, pussande, gråtande och skrattande, så visste jag att jag gjort något rätt, sa Trump från talarstolen.

Bägge sidor stod upp och applåderade. President Trump skrev på en fängelsereform i fjol som bland annat ska hjälpa personer som fällts för icke våldsamma narkotikabrott. Svarta amerikaner är väldigt överrepresenterade där och Trump noterade att det är just den gruppen som lidit mest av det tidigare systemet.

4. En salva mot läkemedelsindustrin:

Det fanns delar av Donald Trumps tal som även många demokrater skriver under på. Ett av dem kom när han lovade att prioritera lägre kostnader för patienter som behöver köpa receptbelagda mediciner. Det är oacceptabelt, sa Trump, att amerikaner betalar betydligt högre belopp för sin medicin än vad andra länder gör. Han vill bland annat att läkemedelsindustrin måste redogöra de verkliga kostnaderna. Han berömde sig också för att medicinpriserna faktiskt sjunkit under 2018.

5. Kampen mot Hiv och barncancer:

Det var under president Ronald Reagan på 1980-talet som Hiv började spridas på allvar i USA. Epidemin är nu under kontroll men fortfarande smittas 40 000 amerikaner varje år med hiv. Sjukdomen kommer inte att utrotas under president Donald Trump, även om han blir återvald, men han lovade i sitt tal att inom tio år så ska Hiv-epidemin vara eliminerad. Han lovade också att satsa 4,5 miljarder kronor i sin budget åt att finansiera öka forskning kring barncancer.

6. Personen han inte nämnde:

Brett Kavanugh, till höger, blev utnämnd till HD-domare i fjol. En stor framgång för Trump. Men han valde att inte nämna detta i talet. Foto: CNP/ABACA / STELLA PICTURES/CNP/ABACA

Donald Trump inledde talet åt att uppmana till samarbete över partigränserna och efterlyste större hövlighet och mindre hämndlystnad. Vi får se hur länge det varar. Men Donald Trump valde i alla fall att inte nämna en av sina framgångar under 2018. I publiken satt den nye HD-domaren Brett Kavanaugh. Året innan hade Trump hyllat en annan HD-domare han tillsatt, Neil Gorsuch, men han valde att helt ignorera Kavanaugh. Det var nog klokt. Anklagelserna mot honom om sexuella övergrepp ledde till en mycket infekterad partipolitisk strid i höstas.

7. En stor tumme upp för talet:

Donald Trumps tal blev mycket väl emottaget av de amerikanska tv-tittarna. I CNN:s mätning sa hela 59 procent att de reagerat ”mycket positivt” på talet. I fjol sa 48 procent samma sak. I den mätning som CBS gjorde så sa 76 procent att de gillade talet, mot 24 procent som ogillade det. Det ska också tilläggas till att CNN:s mätning också visade att republikanska tv-tittare varit överrepresenterade. Men även bland oberoende väljare så gav 57 procent tummen upp. Det kan Donald Trump känna sig nöjd med.