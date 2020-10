Trumps oväntade beröm till Hillary

Donald Trump och Hillary Clinton ställdes mot varandra i presidentvalet för fyra år sedan. Det blev många hårda ord. Trump gav snabbt Clinton öknamnet ”Crooked Hillary” (korrumperade Hillary) och sade att hon borde sitta i fängelse.

Men under söndagens kampanjmöte i Londonderry, New Hampshire, gav Trump Clinton en komplimang – som samtidigt var en känga mot Joe Biden – när han pratade om allt han åstadkommit under sin tid som president.

– Tror ni att Sömnige Joe hade kunnat göra allt det här? Det tror jag inte. Han skulle gå och lägga sig igen. Hillary brukade tillbringa mycket tid i sängen också, men hon hade mer energi än han, sade Trump.

Trump om Clinton: ”Hon är en mycket mer intelligent person”

Han diskuterade sedan skillnaden på Clinton och Biden.

– De är båda korrumperade. Men den stora skillnaden förutom att hon hade mer energi är att hon var en mer intelligent person än han, så mycket kan jag säga. Hon är en mycket mer intelligent person. Tills hon använde ordet ”bedrövligheter” tyckte jag att hon var väldigt smart, sade Trump.

Clinton kallade Trumps supportrar för ”en korg fylld med bedrövligheter” under presidentvalskampanjen 2016.

Clinton om Trumps tid som president: ”Nationell mardröm”

Clinton har inte återgäldat komplimangen. Hon diskuterade nyligen Trumps tid som president i Conan O’Briens podcast.

– Jag hoppas att vi avslutar den här nationella mardrömmen i valet, sade Clinton enligt Newsweek.

Clinton hänvisade senare till en opinionsundersökning som visade att Biden hade ökat sin ledning mot Trump:

”Amerikaner är trötta på Trumps realityshow så låt oss lägga ner den för gott”, skrev Clinton på Twitter enligt The Sun.

